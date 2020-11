„Este bine că suntem într-o zonă de platou. Asta mă bucură, dar presiunea pe ATI este la fel de mare. Mă îngrijorează pacienții care au simptome de COVID, stau acasă, iau legătura direct cu medicii de familie și nu ajung să se testeze, pe principiul «știu că am COVID, nu am gust sau miros, dar nu mă testez, că nu are rost să ajung la medici». Mi-aș dori foarte mult să înțeleagă că nevoia de testare este foarte mare”, a explicat Beatrice Mahler la Digi24.

Managerul de la „Marius Nasta” a precizat că „marea majoritate nu stau în orașe, unde accesul la servicii de sănătate este mai facil”.

„Cred că diagnosticul și infecția COVID se deplasează către case, indiferent că sunt în orașe sau la sate și acest lucru trebuie să arate nevoia de testare, măcar teste rapide”, a mai afirmat Mahler.

Declarațiile lui Beatrice Mahler au venit în contextul în care autoritățile au anunțat astăzi, 27 noiembrie, 8.499 de cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore în România, după efectuarea a 36.649 de teste.

Totodată, numărul deceselor este ridicat: 172 de persoane infectate au murit. Și numărul pacienților internați în stare gravă la ATI este unul mare: 1.226.

