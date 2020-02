De Simona David,

Bebeluşul a avut simptome respiratorii acute şi înainte de a pleca în Italia, dar după câteva zile de la întoarcerea acasă, acestea s-au agravat. Conducerea DSP Bacău a decis, pentru siguranţă, transportarea şi internarea acestuia la Spitalul Judeţean de Urgenţă, potrivit Agerpres.

După reîntoarcerea din Italia, unde au vizita regiunea Veneto, copilul şi mama sau au fost monitorizaţi zilnic de medicii DSP Bacău.

„Copilul în monitorizare zilnică întors din Italia, Regiunea Veneto, din zona cu transmitere comunitară extinsă, cu patologie respiratorie preexistentă, a fost preluat şi transportat într-o secţie de Boli Infecţioase pentru investigare, urmare a reapariţiei simptomatologiei respiratorii acute, ca o măsură de precauţie”, a declarat directorul executiv al DSP Bacău, Alin George Năstasă, citat de Agerpres.

Testele recoltate de la copil vor fi trimise la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi pentru stabilirea diagnosticului.

MSC Meraviglia, refuzată în porturi | Nu sunt cazuri confirmate de coronavirus la bord, doar o gripă

LIVE UPDATE | Coronavirus în Europa | Bilanțul din Italia urcă la 17 decese. Franța anunță că se pregătește pentru „o epidemie”

Biserica Ortodoxă și cea Catolică se implică pentru a împiedica răspândirea coronavirusului: „Nu sărutați icoanele din biserică”