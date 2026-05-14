Deși investigația privind modul în care fetița a ajuns la o alcoolemie de 2,14 g/l este încă în desfășurare, autoritățile pregătesc redeschiderea centrului educațional.

Filmul unui incident șocant

Totul a început pe 17 martie, când personalul creșei l-a alertat pe Nicolas, tatăl fetiței, spunându-i că Jeanne „cade mereu din picioare”.

Odată ajuns la fața locului, tatăl a fost martorul unei scene terifiante: lăsată pe podea, fetița s-a prăbușit imediat, lovindu-se cu capul de o ușă.

Dusă de urgență la departamentul de pediatrie al spitalului din Gonesse, diagnosticul a fost unul șocant. „Fiica ta este beată moartă”, i-au transmis medicii tatălui fetiței, după analize.

Analizele de sânge au indicat 2,14 grame de alcool pe litru, fetița fiind practic în comă indusă de alcool.

„Când i-au pus perfuzia, nici măcar nu a deschis ochii”, a relatat tatăl.

Investigațiile medicale și lipsa explicațiilor

Echipa medicală a luat inițial în calcul o afecțiune extrem de rară – „sindromul fermentației intestinale” (auto-brewery syndrome), prin care corpul uman produce propriul etanol.

Această ipoteză a fost însă exclusă rapid, medicii concluzionând cert că micuța a ingerat alcoolul.

În ciuda acestui diagnostic și a deschiderii unei anchete preliminare, părinții sunt devastați de faptul că, nici până în ziua de azi, nu au primit o explicație clară cu privire la sursa alcoolului.

Ei descriu evenimentul ca fiind unul profund „traumatic” și se declară total nedumeriți de situație.

Decizia de redeschidere a creșei

În mod surprinzător pentru familie, autoritățile au anunțat că unitatea își va relua activitatea în luna iunie.

Motivul invocat de anchetatori este că, „până în prezent, nu a fost identificată nicio dovadă de intenție răuvoitoare sau maltratare”.

Grupul People & Baby, care gestionează centrul, a transmis că oferă o cooperare „deplină” autorităților pentru a elucida acest caz cu totul excepțional.

Din fericire, Jeanne este acum în afara oricărui pericol și medicii nu anticipează efecte fizice pe termen lung.

Cu toate acestea, Flora și Nicolas și-au pierdut încrederea în sistemul de creșe și au decis să își lase fetița în grija exclusivă a unei bone.