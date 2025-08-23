Mama și-a văzut fiica o singură dată

Cazul a stârnit controverse și proteste, ridicând întrebări cu privire la aplicarea noii legi și tratamentul persoanelor de origine groenlandeză în Danemarca.

Brønlund a născut-o pe Aviaja-Luuna pe 11 august la spitalul din Hvidovre. La o oră după naștere, autoritățile locale au luat copilul în plasament. De atunci, mama și-a văzut fiica o singură dată, pentru o oră, fără a i se permite să o aline sau să îi schimbe scutecul.

Autoritățile au justificat decizia invocând traume din trecutul lui Brønlund legate de tatăl său adoptiv, care se află în închisoare pentru abuz sexual. Cu toate acestea, utilizarea testelor de competență parentală în acest caz ridică semne de întrebare, având în vedere interdicția recentă.

Mama: „Nu voiam să intru în travaliu pentru că știam ce se va întâmpla după aceea”

Ministrul danez al afacerilor sociale, Sophie Hæstorp Andersen, și-a exprimat îngrijorarea și a cerut explicații municipalității Høje-Taastrup. Ea a subliniat: „Testele standardizate nu ar trebui utilizate în cazurile de plasament care implică familii de origine groenlandeză. Legea este clară.”

Cazul a declanșat proteste în Groenlanda și alte țări nordice. Activiștii cer guvernului danez să intervină urgent.

Recomandări Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”

Brønlund a descris experiența ca fiind extrem de dureroasă. Într-un interviu pentru The Guardian, ea a mărturisit: „Nu voiam să intru în travaliu pentru că știam ce se va întâmpla după aceea. Voiam să-mi țin copilul lângă mine cât era în burtă, era singurul moment în care puteam fi aproape de ea. A fost o perioadă foarte grea și oribilă”.

Despre prima întâlnire cu fiica sa, Brønlund a adăugat: „Mi s-a rupt inima când (supervizorul) a oprit timpul. Eram atât de tristă, că am plâns în mașină. A fost atât de repede că a trebuit să plecăm. Inima mea este atât de frântă, încât nu știu ce să fac fără ea.”

Testele de competență parentală au fost interzise, dar nu și în cazul acesta

Testele de competență parentală, cunoscute ca FKU, au fost interzise pentru persoanele de origine groenlandeză la începutul anului 2023. Această decizie a venit în urma criticilor conform cărora testele erau inadecvate cultural pentru persoanele de origine inuită.

Cu toate acestea, în cazul lui Brønlund, autoritățile locale au susținut că ea nu este „suficient de groenlandeză” pentru a beneficia de noua lege, în ciuda originii sale.

Dida Pipaluk Jensen, care organizează un protest în Reykjavík, a declarat: „Unul dintre motivele invocate de municipalitate pentru luarea fiicei sale a fost trauma anterioară din viața Ivanei. Mi se pare atât de nedrept să o pedepsești pe Ivana pentru ceva pentru care nu este responsabilă.”

Recomandări Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv

Laila Bertelsen, fondatoarea unei asociații care ajută părinții inuiți din Danemarca, a cerut intervenția ministrului, subliniind urgența situației.

Răspunsul autorităților

Municipalitatea Høje-Taastrup a recunoscut existența unor nereguli în proceduri. Anya Krogh Manghezi, directoarea departamentului pentru copii și tineret, a declarat: „Pe baza cazului și a criticilor formulate, am analizat mai atent modul în care am tratat cazul. Am considerat că am dat dovadă de diligență contactând VISO încă din ianuarie, dar trebuie să recunoaștem că ar fi trebuit să repetăm contactul, întrucât temeiul juridic a fost stabilit abia trei luni după 29 aprilie 2025.”

Ea a adăugat că sunt în dialog cu VISO pentru a obține sfaturi actualizate și pentru a găsi cea mai bună soluție pentru familie.

Cazul lui Brønlund va fi audiat pe 16 septembrie. Între timp, ea are dreptul să-și vadă copilul o dată la două săptămâni, timp de două ore, sub supraveghere.

Ministrul Hæstorp Andersen urmează să viziteze Groenlanda în septembrie, ceea ce ar putea oferi o oportunitate pentru discuții suplimentare despre acest caz și despre aplicarea noii legi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE