Furtunile de nisip, provocate de vânturile din Mongolia, țară afectată de secetă, dar și din nord-vestul Chinei, au ridicat nivelul particulelor PM10, care pot pătrunde în plămâni, la 999 micrograme pe metru cub – un nivel aproape dublu față de etapa „periculoasă” indicată de autoritățile de la Beijing.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca nivelurile să nu depășească 20 micrograme pe metru cub în de 24 de ore și precizează că „există o relație strânsă și cantitativă între expunerea la concentrații mari de particule mici (PM10 și PM2,5) și creșterea mortalității sau morbiditate”.

Cantitatea de nisip din aer a fost mai mică decât cea din timpul ultimelor două furtuni de nisip care au avut loc în nordul Chinei luna trecută, dar viteza vântului a fost mai mare, permițând particulelor de nisip să se deplaseze mai repede și mai departe, potrivit administrației meteorologice.

„Nu mă simt bine. Am avut mai multe furtuni de nisip anul acesta. Calitatea aerului este mult mai proastă decât în ​​anii precedenți. Respirația devine dificilă. Nisipul îți intră în ochi și nas”, a declarat Gary Zi, un rezident din Beijing, în vârstă de 48 de ani, care lucrează în sectorul financiar.

„Simt că este o schimbare a climei. Noi nu putem face mare lucru în acest sens”, a spus un alt rezident din Beijing în timp ce își ștergea praful de pe motocicletă lângă China World Trade Center.

În timp ce furtuna de nisip a lovit Beijingul, o echipă guvernamentală de experți forestieri și de meteorologici a mers în regiunea Mongolia Interioară pentru a efectua cercetări asupra furtunilor de nisip, a raportat Global Times.

Just another ordinary Spring day in Beijing. Taken from the citys tallest tower (not by me) pic.twitter.com/o2vBKARqi2