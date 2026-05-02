Cea mai ieftină benzină standard încă se găsește sub 9 lei la unele stații, dar majorată față de ieri și se apropie, de asemenea, de pragul de 9 lei. Și motorina s-a scumpit, sâmbătă, cu până la 0,20 de lei per litru.

Cât costă benzina sâmbătă, 2 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește sâmbătă, 2 mai 2026, la prețul de 8,92 de lei/l și este la Petrom, costul fiind în creștere față de cel din ziua precedentă, de 8,82 de lei/l (o majorare de 0,10 lei).

Rompetrol a menținut constant prețul încă de joi, de 8,98 de lei/l, la fel ca și Socar, care a stagnat la costul din ziua precedentă, de 8,99 de lei/l.

Nici Lukoil nu a umblat la prețuri, benzina standard fiind sâmbătă, 2 mai 2026, la prețul de 8,99 de lei/l.

Stațiile OMV sunt singurele din București unde benzina sare de 9, deși ieri se vindea cu 8,82 de lei/l. Azi, carburantul costă 9,02, deci o scumpire cu 0,20 de lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește sâmbătă, 2 mai 2026, la prețul de 8,92 de lei/l în București, Timișoara și Constanța (în creștere cu 0,13 lei), și cu 8,91 de lei/l la Iași (o majorare de 0,12 lei). Mai ieftină este la Cluj-Napoca, unde se vinde cu 8,69 de lei/l, la fel ca ieri.

Cât costă motorina sâmbătă, 2 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este sâmbătă, 2 mai 2026, de 9,67 de lei/l, în creștere față de ieri, când se vindea cu 9,47 de lei/l, și se găsește la stațiile Rompetrol (o majorare de 0,20 de lei).

Și Petrom a scumpit prețul la motorina standard, de la 9,58 de lei/l ieri, la 9,73 de lei/l astăzi (o creștere de 0,15 lei).

La stațiile Socar, carburantul se vinde sâmbătă, 2 mai 2026, cu 9,79 de lei/l, în creștere față de ziua precedentă când era 9,69 de lei/l (o majorare cu 0,10 lei).

Lukoil menține constant prețul încă de joi și vinde motorina cu 9,79 de lei/l.

Și OMV a crescut prețul, ajungând azi la 9,82 de lei/l, comparativ cu vineri, când costa 9,67 de lei/l (o creștere de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește sâmbătă, 2 mai 2026, la prețul de 9,67 de lei/l în București, Iași și Constanța (o majorare de 0,20 de lei față de ziua precedentă), iar la Timișoara costă 9,52 de lei/l (o creștere de 0,05 lei). Mai ieftină este la Cluj-Napoca, unde carburantul se vinde cu 9,27 de lei/l, același preț de joi.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți sâmbătă, 2 mai 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește sâmbătă, 2 mai 2026, la prețul de 8,69 de lei/l, preț neschimbat de joi, și este la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Astăzi, sâmbătă, 2 mai 2026, cea mai ieftină motorină standard se găsește la prețul de 9,27 de lei/l, la fel ca ieri, și este tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

