Ambele s-au scumpit cu până la 0,20 lei/l, iar prețul maxim la benzina standard se apropie este de aproape 9 lei. Comparativ cu săptămâna trecută, motorina nu se mai găsește în nici un lanț de benzinării sub 9 lei.

Cât costă benzina vineri, 1 mai 2026

Benzina standard se găsește vineri, 1 mai 2026, la prețul de 8,82 lei/l, față de 8,72 de lei/l cât era ieri, și este la stațiile OMV din București (o majorare de 0,10 lei).

O majorare mai mare se vede la Petrom, unde azi benzina a ajuns la 8,92 lei/l, iar joi costa 8,72 lei/l (o creștere de 0,20 lei).

La stațiile Mol, benzina a rămas la prețul de ieri, de 8,89 de lei/l. Prețul este constant și la Rompetrol, tot 8,98 de lei/l, cât costa joi.

Și Socar a scumpit carburantul vineri, 1 mai 2026, ajungând la 8,99 lei/l, de la 8,79 de lei/l, prețul de joi (o majorare de 0,20 lei).

Stațiile Lukoil mențin prețul din ziua precedentă, astfel că litrul de carburant costă azi 8,99 de lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește vineri, 1 mai 2026, la prețul de 8,79 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța, iar ieri costa 8,72 de lei/l. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 8,69 lei/, la fel ca în ziua precedentă.

Cât costă motorina vineri, 1 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este vineri, 1 mai 2026, de 9,47 lei/l, în creștere față de ieri când era 9,38 lei/l, și se găsește la stațiile Mol (o majorare de 0,09 lei).

De asemenea, Petrom a majorat costul carburantului, ajungând azi la 9,58 lei/l, de la 9,38 cât era ieri (o scumpire de 0,20 lei).

Și la stațiile Rompetrol a crescut prețul, de la 9,52 de lei/l cât era ieri, la 9,67 lei/l, astăzi (o majorare de 0,15 lei).

La OMV, motorina standard se găsește vineri, 1 mai 2026, la prețul de 9,67 lei/l, comparativ cu 9,47 de lei/l, costul de ieri (o creștere de 0,20 lei).

Este scumpire și la stațiile Socar din București, motorina ajungând la 9,69 lei/l, de la 9,49 de lei/l, costul din ziua precedentă (o majorare de 0,20 lei).

Lukoil menține prețul de joi și vinde motorina cu 9,79 de lei/l.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește vineri, 1 mai 2026, la prețul de 9,47 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța, iar ieri costa 9,38 de lei/l. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 9,27 de lei/l, același preț din ziua precedentă.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți vineri, 1 mai 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește vineri, 1 mai 2026, la prețul de 8,69 de lei/l, la fel ca ieri, și este la stația DHR din Cluj-Napoca.

Astăzi, vineri, 1 mai 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 9,27 lei/l, față de 9,72 de lei/l cât era ieri (o scădere de 0,45 lei), și este tot la stația DHR din Gherla, județul Cluj.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

