În 2015, Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer. Ea nu a vrut să spună familiei boala cu care se confruntă și a preferat să meargă singură la tratamente. Acum, vedeta s-a vindecat și și-a făcut curaj să vorbească despre momentele cumplite prin care a trecut.

„Nu s-a întâmplat peste noapte, a fost un proces dificil, a durat şase ani. Când credeam că nu mai pot, mai puteam puţin şi acum mă simt o învingătoare. Aşa mi-a spus şi medicul oncolog, şi chirurgul care m-a operat.

Prefer să spun aşa decât să spun că sunt o supravieţuitoare, setarea mentală contează foarte foarte mult”, a declarat Bianca Brad la Antena 3.

Bianca Brad: „Mă gândeam că nu o să-l mai văd pe băieţelul meu”

A ieșit învingătoare, după ce viața i-a dat mai multe lovituri dureroase. Fosta Miss România a recunoscut că vestea a dărămat-o, însă a fost încrezătoare că se va vindeca.

„A fost un semn pentru mine şi m-am agăţat de el, ca să lupt. La început, când eşti diagnosticat te dărâmă o asemenea veste, te aruncă într-o depresie, îţi vezi moartea cu ochii, atunci când auzi de cancer.

Nu vreau să mă identific cu boala, plus că această boală nu mai este acum o condamnare la moarte. Exista terapii care ajută, tratamente mai bune, medici mai performanţi, şanse mai mari”, a continuat aceasta.

La început, Bianca Brad s-a gândit la ce este mai rău, iar ideea că s-ar putea să nu-și mai vadă niciodată copilul a dăramat-o. Zile întregi a plâns încontinuu și nu a ieșit din casă.

„În primele zile nu am putut să ies din casă, am plâns continuu, mă gândeam că nu o să-l mai văd pe băieţelul meu, că o să crească fără mamă. Avea atunci 10 ani, acum are 16″, îşi aminteşte Bianca Brad.

