Horoscop Berbec – 29 august 2026:

Fondul acestei zile este pozitiv, dar acest potențial va fi greu de folosit, dacă te împiedici în emoțiile puternice și le lași să te domine.

Horoscop Taur – 29 august 2026:

După ce trece furtuna emoțiilor din prima parte a zilei, vei reveni la gânduri mai bune, mai așezate și mai optimiste.

Horoscop Gemeni – 29 august 2026:

Pot să apară vești bune sau persoane care te pot influența în bine prin dispoziția lor optimistă și încrederea pe care ți-o inspiră.

Horoscop Rac – 29 august 2026:

Se poate vorbi despre o șansă care se întoarce, deși o credeai pierdută. Acum e momentul să decizi dacă o fructifici sau nu.

Horoscop Leu – 29 august 2026:

Cea mai bună alegere este să te bazezi pe resursele tale, pe cunoștințele acumulate și pe experiența pe care ai dobândit o până acum.

Horoscop Fecioară – 29 august 2026:

Știi că te poți baza pe sprijinul unor persoane importante, dar îți lipsește răbdarea și îți este greu să accepți condițiile care ți se pun.

Horoscop Balanță – 29 august 2026:

Se conturează o situație avantajoasă care apare cu ajutorul unuia dintre partenerii importanți, cel mai probabil cel de cuplu.

Horoscop Scorpion – 29 august 2026:

Se anunță o reușită pe plan profesional care vine cu întârziere sau ar putea veni peste câteva luni, dacă îndeplinești anumite condiții.

Horoscop Săgetător – 29 august 2026:

Din toată zbaterea din ultima perioadă, vei avea ocazia să tragi concluzii importante și să îți schimbi viața în bine.

Horoscop Capricorn – 29 august 2026:

Situația din familie se îmbunătățește vizibil prin contribuția comună a mai multor membri sau prin intervenția unei persoane cu autoritate.

Horoscop Vărsător – 29 august 2026:

După lupte seculare, vine și semnarea unui document important sau se clarifică ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a se semna.

Horoscop Pești – 29 august 2026:

Contextul favorizează recuperarea unor sume sau a unor bunuri, dar și veniturile câștigate prin efort propriu, prin muncă serioasă.

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