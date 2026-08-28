Apoi a ajuns în Thailanda, unde a văzut un atelier uriaș în care sute de bijutieri lucrau la mese mici. Întoarsă în România, a decis că vrea să învețe meserie. A urmat cursuri în București, apoi s-a perfecționat la Florența, unde a învățat atât tehnici contemporane, cât și tehnici tradiționale de bijuterie. 

Cum alegem și îngrijim corect bijuteriile. Sfaturile unui bijutier și gemolog: „Bijuteriile trebuie tratate exact ca o haină”
Gabriela Voicu Secărea în Thailanda. Sursa foto: Arhiva personală

Aurul și argintul pot fi purtate împreună

Unul dintre cele mai cunoscute mituri spune că nu ar trebui să purtăm aur și argint împreună. Secărea susține că nu există însă nicio regulă de acest fel. „Dacă o luăm pur și simplu tehnic, în orice bijuterie de aur există un aliaj. Dacă avem bijuterii de 18 carate, trei sferturi este aur pur și un sfert este aliaj. Aliajul ăla are argint”, explică bijutierul. Aurul alb, aurul galben și aurul roz pot fi, de asemenea, combinate. „Dacă îți place cum arată, îl porți așa. Nu este greșit și nu pățesc nimic rău nici metalul, nici tu”, spune aceasta. 

Ea spune că dacă o bijuterie din argint se înnegrește, nu înseamnă automat că este falsă. Aceasta subliniază că argintul 925 este format din 92,5% argint, restul fiind alte metale, printre care cuprul. Acesta poate reacționa cu diferite substanțe cu care bijuteria intră în contact. „Dacă ai mâncat ceva și ai transpirat foarte mult, poți să îl înnegrești și a doua zi după ce l-ai cumpărat”, explică bijutierul.

Ea adaugă că cremele, parfumurile, transpirația și alte substanțe cu care intră în contact bijuteria pot influența procesul de oxidare. Aceasta spune că este și motivul pentru care două bijuterii marcate 925 se pot comporta diferit. Una poate rămâne strălucitoare ani buni, în timp ce alta se poate înnegri după o perioadă scurtă. „Am auzit inclusiv oameni cărora le oxidau foarte tare piesele pe care le purtau pe un anumit deget. Poate că pe degetul ăla transpirau mai mult. Depinde foarte mult de cum intră în contact cu pielea ta piesa respectivă”, susține specialista. 

Bijuteriile nu ar trebui purtate nonstop

Un alt obicei pe care bijutierul îl recomandă să-l schimbăm este purtarea bijuteriilor 24 de ore din 24. „Bijuteriile trebuie tratate exact ca o haină. În momentul în care ai ajuns acasă, la fel cum te dezbraci de hainele de oraș, la fel ar trebui să dai jos bijuteriile”, subliniază aceasta.  În timpul somnului, spune aceasta, bijuteriile se pot agăța de haine, de păr sau de lenjeria de pat, iar frecarea repetată poate accelera uzura metalului. În cazul pieselor purtate foarte des, Secărea recomandă și o verificare periodică la bijutier. „Odată la ceva timp, pentru piesele purtate în mod constant și foarte des, ar trebui să le luăm la bijutier ca să le verifice”, explică ea. Aceasta menționează că specialistul poate observa cu lupa dacă sistemele care fixează pietrele sunt în regulă, dacă s-a slăbit ceva sau dacă există zone care necesită intervenție.

Un alt principiu pe care îl menționează este că bijuteriile ar trebui să fie ultimele accesorii pe care le punem înainte să ieșim din casă. „După ce ne-am îmbrăcat, după ce ne-am dat cu parfum, ultima chestie trebuie să fie bijuteriile”, spune ea. În felul ăsta, aceasta povestește că reducem contactul metalelor și al pietrelor cu parfumuri, creme sau alte produse cosmetice. Pentru curățarea bijuteriilor simple, Secărea recomandă apă călduță, săpun și o periuță foarte moale. Totuși, menționează că trebuie să fim atenți în cazul bijuteriilor cu pietre sau email.

„Există în comerț destul de multe substanțe care ne ajută la curățarea lor, dar mare atenție ca bijuteriile noastre să nu aibă pietre sau email. Dacă ai un lapis lazuli sau un turcoaz ori o perlă sau un coral, ele sunt pietre poroase, sunt foarte firave la orice substanță agresivă. Soluțiile de curățare trebuie alese în funcție de materialul bijuteriei”, explică aceasta. 

Cum alegem și îngrijim corect bijuteriile. Sfaturile unui bijutier și gemolog: „Bijuteriile trebuie tratate exact ca o haină”
În cazul pieselor purtate foarte des, Secărea recomandă și o verificare periodică la bijutier. Sursa foto: Arhiva personală

Există pietre care aduc noroc?

Pietrele sunt asociate de mult timp cu zodiile, personalitatea sau anumite calități. Există însă dovezi că o anumită piatră poate aduce noroc? Secărea crede că așa cum nu poate fi demonstrat că este adevărat, nu poate fi demonstrat nici că este fals. În opinia ei, relația pe care o avem cu o anumită piatră contează foarte mult. „Dacă tu crezi foarte tare că piatra aia îți aduce noroc, piatra aia îți aduce noroc”, subliniază aceasta. Mai important este, adaugă ea, să alegem o bijuterie care ne place și în care ne simțim bine.

Clorul din piscine poate afecta metalele, motiv pentru care Secărea recomandă să nu intrăm în piscină cu bijuteriile. „În special să nu mergem cu bijuteriile din aur alb la piscină, pentru că piscina are foarte mult clor în apă și clorul este coroziv pentru metal”, susține ea.  

Și în cazul mării, aceasta spune că este mai sigur să lăsăm bijuteriile deoparte. De asemenea, susține că trebuie evitată apa foarte fierbinte și trebuie să avem grijă cu pietrele organice sau poroase.

Specialista subliniază că diamantele sunt cunoscute pentru duritatea lor foarte mare, însă asta nu înseamnă că sunt imposibil de deteriorat. „Dacă, de exemplu, ai un diamant și îl lovești cu un colț de ceva metalic, se poate ciobi. Pentru că sunt cele mai dure, dar la ciobire sunt destul de vulnerabile și ele”, explică Secărea. 

Despre perle spune că au fost asociate mult timp cu evenimentele elegante și ținutele de seară. Astăzi însă, această regulă nu mai este atât de strictă. „Astăzi sunt atât de simplu de accesorizat cu perechi de blugi, încât le poți purta absolut oricând”, spune ea. 

Ea spune că înainte de apariția lor, perlele naturale erau extrem de rare și dificil de asortat în perechi. Astăzi, procesul de cultivare permite obținerea unor forme și dimensiuni foarte diverse.

Alegerea bijuteriei potrivite

Primul criteriu menționat de specialistă este, inevitabil, bugetul. „Dacă ai un buget mai micuț, poți să mergi ori pe o bijuterie din argint, ori pe o bijuterie foarte micuță și finuță din aur”, menționează ea.

Apoi spune că un rol important îl constituie și stilul personal. „O persoană care preferă ținutele minimaliste poate opta pentru un inel subțire sau un lănțișor fin, în timp ce cineva care preferă piesele statement poate alege cercei voluminoși, coliere mari sau un inel cocktail”, explică aceasta. 

Și momentul zilei poate influența alegerea. „De-a lungul zilei aș purta chestii mult mai mici și mai finuțe”, spune Secărea, în timp ce pentru seară recomandă piese care ies mai mult în evidență.

Secărea spune că nu ar trebui să cumpărăm o bijuterie doar pentru că este la modă. „Trendurile vin și trec și, de cele mai multe ori, sunt ciclice. O să vedeți că ne întoarcem la bijuteriile bunicii sau ale străbunicii. Aurul galben, de exemplu, a trecut printr-o perioadă în care a fost considerat demodat, pentru ca apoi să revină în tendințe”, povestește ea. 

Cum alegem și îngrijim corect bijuteriile. Sfaturile unui bijutier și gemolog: „Bijuteriile trebuie tratate exact ca o haină”
„De-a lungul zilei aș purta chestii mult mai mici și mai finuțe”, spune Secărea. Sursa foto: Arhiva personală

Sfatul ei este să alegem o piesă care ne place și care ne reprezintă. „Ia ceva care să fie în concordanță cu tonul pielii tale, cu tonul părului tău. Ceva care să te bucure, atât când o privești, cât și când o porți”, menționează aceasta. 

Iar pentru cei care vor să cumpere o bijuterie cu o valoare care să depășească tendințele de moment, recomandarea ei este să ia în calcul și aurul. „Pe lângă faptul că este o piesă prețioasă, este și o piesă de investiție”, concluzionează specialista. 

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