De ce paramedicii își lasă pantofii într-o anumită poziție

În Japonia, oamenii își scot în mod obișnuit pantofii înainte să intre într-o locuință. Gazdele au, la rândul lor, obiceiul de a întoarce încălțămintea musafirilor cu vârful spre ușă, pentru ca aceștia să se poată încălța mai ușor atunci când pleacă. În cazul paramedicilor, însă, regula politeții poate avea exact efectul opus.

Departamentul de pompieri din Kanazawa a explicat că membrii echipajelor își lasă intenționat pantofii în anumite poziții, în funcție de rolul pe care îl au în intervenție. Astfel, atunci când trei paramedici transportă un pacient pe targă, fiecare trebuie să poată intra direct în pantofii săi, fără să oprească sau să miște targa. În acest fel este redus și riscul ca pacientul să fie zdruncinat ori ca masca de oxigen să îi fie deplasată.

Un gest făcut din politețe poate costa aproximativ 30 de secunde

Problema a fost explicată într-un videoclip publicat pe Instagram de pompierii din Kanazawa pe 5 august. Filmarea a strâns peste jumătate de milion de vizualizări. Pompierul Daisuke Yamashita a explicat pentru TBS News Dig că poziția pantofilor este stabilită în funcție de atribuțiile fiecărui membru al echipajului. Dacă cineva îi mută din dorința de a ajuta, paramedicii trebuie să îi găsească și să îi repoziționeze înainte să plece cu pacientul.

„Din experiența noastră, se pot pierde aproximativ 30 de secunde”, a explicat Yamashita.

Într-o situație obișnuită, jumătate de minut poate părea puțin. În timpul unei intervenții medicale de urgență, însă, pompierii vor să elimine orice întârziere care poate fi evitată.

Ce îi roagă paramedicii pe oameni să facă în schimb

Pompierii subliniază că înțeleg intenția celor care încearcă să le aranjeze încălțămintea și apreciază gestul. Există însă o modalitate mult mai utilă prin care familia pacientului îi poate ajuta. În loc să se ocupe de pantofii paramedicilor, oamenii sunt sfătuiți să pregătească din timp actele mediacale sau de identificare ale pacientului Astfel, echipajul poate obține mai repede informațiile necesare și poate continua intervenția fără întârzieri inutile.

Mesajul pompierilor a fost primit bine pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au spus că nu știau că un gest atât de obișnuit poate încurca activitatea paramedicilor. Un internaut a rezumat situația și mai simplu: atunci când este vorba despre o urgență, regulile stricte de etichetă ar putea fi lăsate deoparte, iar paramedicilor li s-ar putea spune pur și simplu să intre încălțați.

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