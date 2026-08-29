Vica Blochina, vedetă TV: de la balet la lupta cu kilogramele în plus

Trăim în epoca vitezei. În „Generația Fast-Forward”, răbdarea a devenit un lux, iar transformările corporale drastice sunt așteptate la ordinea zilei. Presiunea imaginii publice, a rețelelor sociale și a standardelor estetice îi împinge pe mulți să caute căi rapide de slăbit. Vica Blochina își amintește că disciplina alimentară a făcut mereu parte din viața ei, însă odată cu trecerea anilor, corpul nu a mai răspuns la fel.

Într-o încercare de a găsi o metodă rapidă și de a scăpa de frustrarea modificărilor corporale, vedeta a optat la acel moment pentru plicatura gastrică, văzută la momentul respectiv de mulți pacienți ca o variantă mai blândă de reducere a stomacului.

„Am încercat tot ce se putea încerca: de la diete keto, fasting, detox-uri cu sucuri, până la momente în care pur și simplu nu mai știam ce să fac. Plicatura gastrică a fost decizia mea la acel moment pentru a prelua controlul.(…) Eu toată viața mea am fost o femeie frumoasă, am fost o femeie super curtată, am fost o femeie care am grijă de mine și acum eram o grăsană care aveam grijă de mine, dar nu puteam să slăbesc. Și pentru mine, asta a fost cel mai mare trigger. Mă uram, am făcut depresie”, mărturisește Vica Blochina.

,,Dieta Keto a fost o experiență groaznică.” Ce spun medicii despre riscurile acestui regim de slăbit

Dieta ketogenică a fost îmbrățișată, de-a lungul timpului, de numeroase vedete internaționale care au căutat să slăbească rapid pentru diverse roluri sau să își mențină silueta.

Actrița Halle Berry este una dintre cele mai cunoscute susținătoare ale dietei Keto. Ea a declarat public în repetate rânduri că folosește acest regim bogat în grăsimi sănătoase și sărac în carbohidrați nu doar pentru controlul greutății, ci și pentru a-și gestiona mai bine diabetul de tip 2 și pentru a-și menține nivelul de energie. Kim Kardashian, Melissa McCarthy, Vanessa Hudgens sunt doar câteva exemple de la Hollywood care au ținut Keto. Vica Blochina a încercat-o și ea.

„Dieta Keto a fost de departe cea mai rea dintre toate încercările mele! M-am simțit extrem de rău, fără energie, iar corpul meu pur și simplu a reacționat violent la un astfel de dezechilibru. Keto a fost o experiență groaznică.”

Dr. Elena Nicolau, medic primar diabet nutriție, boli metabolice și medic endocrinolog, explică în ce constă acest regim alimentar: „Distribuția macronutrienților într-o dietă Keto este una ușor nefirească, cu grăsimi în proporție de 70-75%, proteine 20-25% și un maxim de doar 20-50 de grame de carbohidrați pe zi (5-10%). Lipsa carbohidraților obligă organismul să intre în cetoză nutrițională, deviind metabolismul spre arderea grăsimilor. Proteinele vegetale din cereale sau pâine sunt eliminate, rămânând permise doar legumele cu conținut foarte scăzut de carbohidrați (frunze verzi, broccoli, conopidă, castraveți).”

Deși poate aduce scăderi rapide în greutate sau chiar ameliorări în afecțiuni psihiatrice (bipolaritate, depresie, ADHD, ca tratament adjuvant conform studilor recente), dieta Keto vine la pachet cu un preț scump pentru sănătate:

Modificări hormonale și efectul yo-yo: În timpul dietei Keto, leptina (hormonul sațietății) scade, iar balanța cu grelina (hormonul foamei) este perturbată. La realimentare, organismul reacumulează rapid glicogen și apă, ceea ce duce la reîngrășare vizibilă și descurajantă.





În timpul dietei Keto, leptina (hormonul sațietății) scade, iar balanța cu grelina (hormonul foamei) este perturbată. La realimentare, organismul reacumulează rapid glicogen și apă, ceea ce duce la reîngrășare vizibilă și descurajantă. Pericol cardiovascular: Pentru o persoană cu probleme cardiace, Keto nu este indicată deoarece crește colesterolul LDL («rău») din cauza consumului mare de grăsimi saturate, favorizând depunerea de plăci aterogene pe vasele de sânge.





Pentru o persoană cu probleme cardiace, Keto nu este indicată deoarece crește colesterolul LDL («rău») din cauza consumului mare de grăsimi saturate, favorizând depunerea de plăci aterogene pe vasele de sânge. Contraindicații majore: Dieta Keto este ferm contraindicată persoanelor cu boli de ficat, boli renale, afectări ale pancreasului (care nu poate digera cantitatea mare de grăsimi), diabet, precum și femeilor însărcinate sau care alăptează.





Dieta Keto este ferm contraindicată persoanelor cu boli de ficat, boli renale, afectări ale pancreasului (care nu poate digera cantitatea mare de grăsimi), diabet, precum și femeilor însărcinate sau care alăptează. Riscul de hipoglicemie la diabetici: Tăierea brutală a carbohidraților la un pacient diabetic aflat sub tratament oral sau insulinic poate provoca hipoglicemii severe, neexistând concordanță între tratament și substratul energetic.





Tăierea brutală a carbohidraților la un pacient diabetic aflat sub tratament oral sau insulinic poate provoca hipoglicemii severe, neexistând concordanță între tratament și substratul energetic. Efecte adverse pe termen lung: Constipație (lipsă de fibre), carențe nutriționale, litiază renală și stare permanentă de oboseală.

Dacă o persoană decide totuși să urmeze această dietă sub supraveghere medicală, dr. Elena Nicolau recomandă atenție la modul de cuantificare a cetozei, o stare metabolică în care organismul, rămas fără carbohidrați (glucoză) pentru a-și produce energie, începe să ardă grăsimile și să le transforme în ficat în corpi cetonici, folosiți drept combustibil alternativ.

„Bandeletele urinare sunt utile și ieftine doar la început (virează spre violet), însă după o vreme devin neconcludente, deoarece corpul se adaptează și nu mai elimină excesul în urină. Pentru o obiectivare realistă, sunt mai potrivite testele de sânge efectuate acasă cu glucometre speciale ce măsoară beta-hidroxibutiratul (corpii cetonici)”, afirmă dr. Elena Nicolau.

Detoxul cu sucuri de fructe: Un pericol direct pentru ficat

Rețetele de detox pe bază de sucuri reprezintă o altă iluzie a Generației Fast-Forward. Vica Blochina recunoaște că a încercat să slăbească prin această metodă. De asemenea, și Roxana Nemeș. cântăreața care a avut 70 de kilograme la un moment dat, a mărturisit, în campania Generația Fast-Forward, că în rutina de îngrijire a inclus un obicei la care apelează periodic, o dată la jumătate de an: o dietă de 7 zile în care consumă gel pur de Aloe Vera și shake-uri proteice pentru a-și „reseta” organismul și a elimina apa reținută.

Dr. Elena Nicolau susține că „sucurile de fructe păcătuiesc prin lipsa fibrelor. Fructoza este metabolizată exclusiv de către ficat, spre deosebire de glucoză, care e folosită de toate celulele. Când aducem un aport masiv de fructoză fără fibrele care să încetinească absorbția, încărcăm ficatul și agravăm starea de ficat gras (steatoză hepatică). În plus, acest exces poate duce la o creștere a trigliceridelor cu efect aterogen. Ficatul și rinichii știu singuri să facă detoxifiere dacă îi ajutăm cu un regim echilibrat (de tip mediteraneean), somn și hidratare.”

Prof. dr. Carolina Negrei, expert în toxicologie și antidoping, explică faptul că astfel de tratamente nu au bază medicală și pot fi extrem de periculoase: „În limbajul comercial, «detox» este un termen vag, nu o procedură medicală. În toxicologie vorbim despre eliminarea xenobioticelor prin ficat, rinichi, plămâni și tubul digestiv. La o persoană sănătoasă, aceste sisteme funcționează continuu și nu au nevoie de «resetare» prin cure comerciale. Unele ceaiuri sau geluri produc doar diureză sau diaree: scade temporar apa din corp, nu țesutul adipos. Pe piața online apar frecvent suplimente contaminate cu substanțe nedeclarate (sibutramină, fenolftaleină, stimulante). Acestea pot duce la hipertensiune, tahicardie, leziuni hepatice severe și chiar insuficiență hepatică. Absența simptomelor nu dovedește absența toxicității.”

Postul negru doar cu apă: Risc iminent de accident vascular sau criză biliară

Alte vedete precum Chris Pratt, Kourtney Kardashian sau persoane publice precum Jack Dorsey, fondatorul Twitter, au recurs la perioade de post negru doar cu apă, lucru încercat și de Vica.

,,Am ajuns la nivelul în care țineam șapte zile cu apă plată, am slăbit trei kilograme, după care am pus la loc șase”, a spus Blochina.

Însă dr. Elena Nicolau atrage atenția: „Un post negru doar cu apă timp de o săptămână (sau chiar mai puțin) nu este deloc folositor. Când aportul caloric este zero, corpul mobilizează masiv acizii grași liberi din depozitele lipidice. Această stare este aterogenă și poate precipita o criză biliară sau chiar un infarct miocardic și alte accidente cardiovasculare. Nu recomand în nicio circumstanță postul doar cu apă”. Sorina Ispas, medic diabetolog, fostă pacientă cu obezitate, care a slăbit 20 kg cu injecții cu Liraglutidă și Semaglutidă, a mărturisit în cadrul campaniei că „beam apă și mă îngrășam”.

Metode de slăbit prin chirurgia bariatrică: Plicatura gastrică vs Gastric Sleeve

Când dietele eșuează repetat, mulți pacienți privesc chirurgia ca pe o scăpare ușoară. Însă nu toate procedurile sunt la fel, iar dr. Ștefan Tucă, chirurg bariatric, face o diferențiere clară între plicatura gastrică (opțiunea aleasă de Vica Blochina) și procedurile standardizate precum Gastric Sleeve sau Bypass.

Plicatura gastrică constă în plierea și suturarea stomacului spre interior pentru a-i reduce volumul. Nu se taie și nu se îndepărtează nicio parte din organ. Este o procedură eminamente restrictivă, dar cu date limitate pe termen lung.

Gastric Sleeve (micșorarea stomacului) constă în îndepărtarea chirurgicală a aproximativ 70–80% din stomac, obținându-se un stomac tubular de circa 100 ml. Pe lângă restricția volumică, procedura are un impact hormonal direct: prin îndepărtarea zonei fundice, se elimină receptorii responsabili de secreția hormonilor foamei.

„Plicatura este adesea văzută ca o variantă mai «blândă» pentru că nu rezecăm stomacul și există ideea că ar fi reversibilă. Eu aș fi foarte rezervat privitor la termenul de «reversibilă». Deși suturile pot fi desfăcute, după luni sau ani apar aderențe și modificări anatomice, iar revenirea la starea inițială nu este simplă și nici lipsită de riscuri. Plicatura gastrică are astăzi indicații mult mai limitate, iar dovezile privind eficiența ei pe termen lung sunt mai puțin solide decât pentru Sleeve sau Bypass”, afirmă dr. Ștefan Tucă.

Pentru Vica Blochina, decizia a venit dintr-o stare de disperare. Având 1.76 m înălțime, vedeta ajunsese să aibă aproximativ 16-20 de kilograme în plus peste greutatea dorită. Simțindu-se „grăsană” și refuzând să se mai privească în oglindă sau în poze, a mers la chirurg, cerând să-i taie stomacului. Pentru că nu avea un indice de obezitate morbidă, medicul i-a refuzat rezecția și i-a efectuat o plicatură gastrică:

„Disperată m-am dus la medic și am spus: «Nu mă interesează, faci ce vrei, urgentează operația. Te rog, taie-mi stomacul cu totul, să nu-l mai am deloc». Nu mă interesau consecințele, voiam doar să slăbesc”. Medicul a zis că nu se poate așa ceva și i-a făcut plicatură gastrică.

,,În primele 10 zile am slăbit 6 kilograme, era magic! În total am dat jos 10-12 kg cu plicatura, dar – mental – creierul vrea să mănânce în continuare. A fost o perioadă foarte grea, o lună am fost în semi-depresie că vedeam mâncarea și nu puteam înghiți”, a povestit Vica Blochina.

Însă chirurgia bariatrică nu este lipsită de riscuri. În cazul plicaturii pot apărea grețuri, vărsături persistente, edem gastric, iar pe termen lung dilatarea rezervorului gastric și recâștigarea ponderală. Vica a fost norocoasă, nu a avut parte de niciun efect advers după operație.

Un alt fenomen frecvent în Generația Fast-Forward este așteptarea ca operația să rezolve definitiv problema, fără efort din partea pacientului.

„Adevărul pe care mulți refuză să-l audă este simplu: operația nu face toată treaba în locul pacientului. Eu pot să fac o operație tehnic impecabilă, dar nu pot să mănânc în locul pacientului, nu pot să fac mișcare și nu pot veni la controale în locul lui. Nicio operație nu poate anula complet un comportament alimentar nesănătos: ciugulitul permanent, dulciurile sau băuturile hipercalorice vor duce la reîngrășare”, avertizează dr. Ștefan Tucă.

În plus, chirurgul explică ce este de făcut în cazul blocajelor metabolice (stagnării greutății după operație): „Stagnarea la câteva luni postoperator nu înseamnă că operația a eșuat. Este nevoie de reevaluarea alimentației, a somnului, a mișcării și a parametrilor endocrini alături de echipa bariatrică. Obezitatea este o boală cronică, iar tratamentul nu se termină în ziua operației.”

Realitatea din România: Accesul la chirurgia bariatrică este încă limitat de costuri

Una dintre cele mai mari probleme rămâne percepția asupra obezității și lipsa de sprijin din partea sistemului de sănătate publică. În prezent, ghidurile recomandă chirurgia bariatrică pacienților cu IMCI indice de masă corporală) de peste 35 kg/m² (sau între 30–34,9 dacă există boli metabolice asociate). Cu toate acestea, procedurile sunt decontate extrem de puțin de statul român.

„Obezitatea este o boală cronică, nu o problemă estetică. Accesul la chirurgia bariatrică în România este încă limitat de costuri. Este mult mai logic ca sistemul medical să investească în prevenția și tratamentul obezității înainte de apariția complicațiilor (diabet, boli cardiovasculare, apnee de somn), decât să plătească ulterior pentru tratarea acestora”, spune dr. Ștefan Tucă.

Capcana injecțiilor de slăbit luate„după ureche”: Experiența Vicăi vs recomandările medicale

După o perioadă, plicatura gastrică și-a atins limita de stagnare, iar stomacul, fiind un mușchi, a început să cedeze forțărilor. Pentru a scăpa de ultimele kilograme rezistente, Vica Blochina a apelat la injecțiile cu tirzepatidă, făcându-le fără supraveghere medicală.

„Am început să fac aceste injecții, Mounjaro, despre care toată lumea se ferește să recunoască. Dacă mănânci prea repede sau prea mult, mâncarea rămâne în stomac și verși! Dacă te oprești din injecții, faci retenție de apă imediat. Dar mănânci orice, paste, carbohidrați, pentru că știi că slăbești oricum,” a spus Vica Blochina.

Avertismentul prof. dr. Carolina Negrei privind injectabilele pentru slăbit, procurate sau administrate fără indicație, este categoric: administrarea lor fără recomandare medicală, dozarea empirică sau cumpărarea din surse neautorizate poate duce la complicații digestive severe, deshidratare, afectare pancreatică și dezechilibre electrolitice grave.

Acest avertisment este susținut deschis și de vedeta TV Gabriela Cristea, care a vorbit public despre faptul că a slăbit semnificativ cu ajutorul injecțiilor, dar numai după ce s-a adresat medicului și a urmat un protocol strict sub supraveghere de specialitate.

Gabriela Cristea le îndeamnă pe toate femeile să nu își administreze astfel de tratamente „după ureche” sau luate de pe internet, ci să meargă în cabinetul medical pentru analize și recomandări avizate, deoarece sănătatea nu trebuie pusă la îndoială.

Dr. Florin Bălănică, fost pacient cu obezitate morbidă, care s-a salvat pe sine și a inventat o metodă medicală 100% românească de prevenire și tratare a obezității, bazată pe psihonutriție, a povestit în campania Generatia FastForward cum a slăbit 104 kg în 8 luni, fără operație și injecții.

„M-au întrebat mulți dacă astăzi aș alege injecția sau chirurgia bariatrică. Răspunsul este ferm: aș face exact același lucru pe care l-am făcut, schimbarea stilului de viață, pentru a fi un model real în fața pacienților mei. Dar asta nu înseamnă că nu le recomand atunci când este nevoie. Dacă un pacient are nevoie de terapie injectabilă hormonală sau de chirurgie bariatrică, le voi recomanda, dar adaptat științei și doar alături de schimbarea de stil de viață. Suplimentele alimentare, chiar dacă par inofensive fiind naturale, consumate necorespunzător pot dăuna. Terapia injectabilă hormonală (GLP-1) are efecte adverse minore: greață, vărsături, senzație de prea-plin, tulburări de tranzit, dar și riscuri majore, cum ar fi patologii pancreatice acute sau afectări ale suprarenalelor și paratiroidelor. Terapia injectabilă nu te face să slăbești în sine, ci îți schimbă relația cu mâncarea, iar scăderea în greutate este doar consecința. Fără investigații preliminare și un meniu adaptat, riscurile sunt uriaș”, a explicat medicul.

Acum, Vica a ajuns la greutatea ideală, iar tonusul ei s-a schimbat radical. Vedeta se simte excelent în pielea ei, plină de energie și ușurință în mișcare.

Însă cea mai importantă transformare a fost cea mentală: vedeta a renunțat definitiv la ideea de a mai căuta „scurtături magice”. A învățat să își accepte corpul, pune accent pe o alimentație moderată, mișcare și, mai ales, pe pacea interioară: „Acum sunt bine, am 53 de kilograme și mă simt extraordinar. Sunt într-un punct în care am învățat să mă iubesc așa cum sunt și să nu-mi mai chinui corpul. Am înțeles că nu există miracole peste noapte. Nicio operație și nicio injecție nu pot face treaba în locul tău dacă nu ești bine cu tine în interior. Astăzi mănânc echilibrat, am grijă de sănătatea mea și am terminat cu experimentele extreme”, este concluzia Vicăi Blochina.

Materialele din cadrul campaniei „Generația Fast-Forward” au un caracter exclusiv informativ și jurnalistic. Redacția Libertatea nu recomandă și nu încurajează urmarea niciunei diete drastice, a curelor de detoxifiere comerciale, a operațiilor bariatrice sau administrarea tratamentelor injectabile pentru slăbit pe cont propriu, fără consultarea prealabilă a unui specialist în tratarea obezității. Orice decizie privind modificarea stilului de viață sau urmarea unui tratament medical trebuie luată doar pe baza analizelor clinice și sub strictă supraveghere de specialitate.

Dacă ai gânduri suicidare sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon: *Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

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