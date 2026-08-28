„Transelectrica și Rețele Electrice România au emis astăzi acceptul și notificarea de punere sub tensiune pentru două proiecte importante finanțate prin PNRR: CET Palas din Constanța și CET Hidrocarburi din Arad. Cele două noi centrale sunt, de astăzi, racordate la Sistemul Energetic Național, iar din punct de vedere al finanțării proiectele sunt considerate finalizate”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că în următoarele luni vor avea loc probele și punerea în funcțiune a instalațiilor, urmând ca din sezonul rece să funcționeze în regim normal.

„Cele două centrale de ultimă generație vor crește eficiența sistemelor de termoficare și vor asigura producția de energie electrică și termică pentru zeci de mii de apartamente. La Constanța, noua centrală va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, iar la Arad producția de energie electrică va ajunge la peste 30 MW, de aproximativ trei ori mai mult decât înainte de retehnologizare”, a punctat Bolojan.

Premierul a menționat că aceste investiții sunt esențiale pentru modernizarea și eficientizarea termoficării, iar pentru Sistemul Energetic Național reprezintă noi capacități de producție pe gaze, care vor contribui la susținerea producției de energie electrică.

„Atunci când administrațiile locale tratează cu seriozitate proiectele, când proiectanții și constructorii își fac treaba, iar finanțarea este asigurată, închidem proiecte dificile la timp”, a conchis premierul.

Investiții pentru modernizarea termoficării

Investițiile sunt importante și pentru că cele două orașe au sisteme de termoficare care au nevoie de surse de producție mai eficiente.

La Constanța, noua centrală este construită în incinta vechiului CET Palas și face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a sistemului centralizat de încălzire. Contractul pentru noua centrală a fost semnat în decembrie 2022, iar investiția are o valoare de aproximativ 117 milioane de euro.

La Arad proiectul CET Hidrocarburi are o valoare estimată de peste 533 milioane de lei, fiind inclus în strategia de investiții a municipalității pentru perioada 2023-2026.

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