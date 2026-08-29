Supărarea și lipsa resurselor au împins populația locală spre proteste radicale, degenerând în blocaje ale ajutoarelor umanitare și incendieri pe plajele unde sunt improvizate tabere de refugiați.

Revoltă pe plajele din enclavă și teama de pe străzi

Cele mai recente incidente s-au petrecut pe plajele Trampolín și Benítez. Un grup de locuitori din Ceuta a blocat un camion al Crucii Roșii care transporta alimente destinate migranților, împiedicând livrarea acestora.

La scurt timp, alte persoane au dat foc unor umbrele de paie și adăposturi improvizate pe nisip, în semn de protest față de inacțiunea autorităților centrale.

Exasperarea oamenilor a fost detaliată în spațiul public de Juan Ruiz, un creator de conținut local care a fost martor direct la confruntări.

În cadrul emisiunii „Espejo Público”, tânărul a explicat că, deși nu susține actele de violență sau vandalism, înțelege furia comunității.

El a povestit cum a fost insultat și atacat cu pietre în timp ce filma evoluția situației pe străzi, subliniind impactul dureros asupra sănătății mentale a populației.

Teama a devenit atât de prezentă încât purtarea spray-urilor cu piper pentru autoapărare a transformat rutina zilnică a cetățenilor dintr-un oraș spaniol într-o stare permanentă de alertă.

„De când e normal ca oamenii să iasă înarmați pe stradă? Toată lumea are spray cu piper acum. Asta nu e normal într-un oraș spaniol ”, a afirmat tânărul localnic din Ceuta.

Câți migranți se află cu adevărat în oraș

În timp ce guvernul central de la Madrid (Palatul Moncloa) estimează că în Ceuta mai rămân aproximativ 5.000 de migranți, surse din rândul localnicilor susțin că numărul real depășește 10.000 de persoane.

Executivul spaniol a admis indirect că nu deține o evidență exactă a celor rămași pe teritoriul enclavei după trecerea frontierei.

Locuitorii nu pun presiune pe forțele de ordine, activitatea poliției fiind apreciată pentru efortul de a menține securitatea în condiții extreme, ci își îndreaptă criticile exclusiv către decidenții politici.

Soluția solicitată de comunitatea locală este implementarea unui sistem strict de migrație reglementată.

Oamenii cer identificarea clară a fiecărei persoane intrate în țară, pentru a preveni riscurile de securitate provocate de prezența pe străzi a unor indivizi cu antecedente penale sau probleme de abuz de substanțe.

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