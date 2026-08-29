Cabiria Morgenstern, sedinta foto cu franghie pe pieleIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

În fotografia publicată recent, Cabiria Morgenstern apare cu părul tuns foarte scurt, într-o ipostază relaxată, alături de fiul său.

Tânăra îl ține în brațe pe Amos și zâmbește în timp ce se joacă împreună. Noua tunsoare reprezintă o schimbare importantă față de imaginea cu care și-a obișnuit până acum urmăritorii. Fotografia a atras rapid atenția în mediul online, atât prin noul look al Cabiriei, cât și prin momentul tandru surprins între mamă și copil.

Cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă

La scurt timp după nașterea fiului său, Cabiria Morgenstern a vorbit deschis despre primele luni în noul rol și despre perioada de adaptare prin care a trecut. Tânăra a mărturisit că experiența maternității este una specială pentru ea, dar nu a ascuns nici dificultățile și oboseala care au venit odată cu schimbarea. De asemenea, ea a subliniat cât de important a fost sprijinul primit din partea unei moașe. „Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică.

E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu. Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, se arată într-o postare publicată de Cabiria Morgenstern în mediul online.



                        
                        


                                                    

                                

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Parteneri

                        

                
                    
                        

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Viva.ro

                                                
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă

                    
                
                    
                        

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Unica.ro

                                                
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați

                    
                
                    
                        

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Elle.ro

                                                
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto

                    
                            

        

    

    

        

                            
gsp

                        

                
                    
                        

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GSP.RO

                                                
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”

                    
                
                    
                        

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GSP.RO

                                                
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

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Libertateapentrufemei.ro

                                                
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător

                    
                
                    
                        

                                                        Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"                        

                                                    
Avantaje.ro

                                                
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"

                    
                
                    
                        

                                                        Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani                        

                                                    
Tvmania.ro

                                                
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

                    
                            

        

    

    

        

                            

                    

                                                    Știri România                                            

                

                        

                
        
        
        
                    

        

    


    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor                        

                                                    
Adevarul.ro

                                                
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor

                    
                
                    
                        

                                                        Reușește Marius Șumudică o nouă minune la CFR Cluj? „Am crezut că pierde cu 3-0 cu FCSB, își ia bagajul și vine acasă”                        

                                                    
Fanatik.ro

                                                
Reușește Marius Șumudică o nouă minune la CFR Cluj? „Am crezut că pierde cu 3-0 cu FCSB, își ia bagajul și vine acasă”

                    
                
                    
                        

                                                        Casa de Pensii arată că 6 ani cu contract de 4 ore pot însemna circa 5 ani și o lună la pensie, nu 3 ani                        

                                                    
Financiarul.ro

                                                
Casa de Pensii arată că 6 ani cu contract de 4 ore pot însemna circa 5 ani și o lună la pensie, nu 3 ani

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”                        

                                                    
Elle.ro

                                                
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”

                    
                
                    
                        

                                                        Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!                        

                                                    
Unica.ro

                                                
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!

                    
                
                    
                        

                                                        ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”                        

                                                    
Viva.ro

                                                
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

                    
                            

        

    

    

        

                            

                    

                                                    Monden                                            

                

                        

                
        
        
        
                    

        

    


    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani                        

                                                    
TVMania.ro

                                                
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

                    
                
                    
                        

                                                        Stațiunea din România "luată cu asalt" de sârbi. Ce au descoperit străinii in locul ignorat de români                        

                                                    
ObservatorNews.ro

                                                
Stațiunea din România "luată cu asalt" de sârbi. Ce au descoperit străinii in locul ignorat de români

                    
                
                    
                        

                                                        ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta                        

                                                    
Libertateapentrufemei.ro

                                                
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic                        

                                                    
GSP.ro

                                                
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic

                    
                
                    
                        

                                                        Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”                        

                                                    
GSP.ro

                                                
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”

                    
                            

        

    





    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire                        

                                                    
Mediafax.ro

                                                
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire

                    
                
                    
                        

                                                        UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat                        

                                                    
StirileKanalD.ro

                                                
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat

                    
                
                    
                        

                                                        Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”                        

                                                    
Wowbiz.ro

                                                
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”

                    
                            

        

    

    

        

                            
Promo

                        

                
                    
                        

                                                        Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului                        

                                                    
Advertorial

                                                
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului

                    
                
                    
                        

                                                        Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm                        

                                                    
Advertorial

                                                
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”                        

                                                    
Wowbiz.ro

                                                
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”

                    
                
                    
                        

                                                        Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea                        

                                                    
Redactia.ro

                                                
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea

                    
                
                    
                        

                                                        Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct                        

                                                    
KanalD.ro

                                                
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

                    
                            

        

    

    

        

                            

                    

                                                    Politic                                            

                

                        

                
        
        
        
                    

        

    


    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii                        

                                                    
ZiaruldeIasi.ro

                                                
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii

                    
                
                    
                        

                                                        Teodora Stoica, omul din spatele Instagramului, interviu spectaculos pentru FANATIK: „Aparent, doar pentru că am un tată care e în fotbal, merit să mor!”                        

                                                    
Fanatik.ro

                                                
Teodora Stoica, omul din spatele Instagramului, interviu spectaculos pentru FANATIK: „Aparent, doar pentru că am un tată care e în fotbal, merit să mor!”

                    
                
                    
                        

                                                        A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)                        

                                                    
Spotmedia.ro

                                                
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)