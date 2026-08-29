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În fotografia publicată recent, Cabiria Morgenstern apare cu părul tuns foarte scurt, într-o ipostază relaxată, alături de fiul său.



Tânăra îl ține în brațe pe Amos și zâmbește în timp ce se joacă împreună. Noua tunsoare reprezintă o schimbare importantă față de imaginea cu care și-a obișnuit până acum urmăritorii. Fotografia a atras rapid atenția în mediul online, atât prin noul look al Cabiriei, cât și prin momentul tandru surprins între mamă și copil.

Cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă

La scurt timp după nașterea fiului său, Cabiria Morgenstern a vorbit deschis despre primele luni în noul rol și despre perioada de adaptare prin care a trecut. Tânăra a mărturisit că experiența maternității este una specială pentru ea, dar nu a ascuns nici dificultățile și oboseala care au venit odată cu schimbarea. De asemenea, ea a subliniat cât de important a fost sprijinul primit din partea unei moașe. „Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică.

E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu. Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, se arată într-o postare publicată de Cabiria Morgenstern în mediul online.

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