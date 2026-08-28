„Timișoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei și profesoarei universitare Brîndușa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei și culturii timișorene, Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Timișoara și România au pierdut un reper de profesionalism și curaj civic, într-o perioadă extrem de dificilă. Îi sunt recunoscător Brîndușei Armanca pentru încăpățânarea cu care a promovat valorile Proclamației de la Timișoara și s-a bătut pentru libertatea de exprimare și dialog” a declarat primarul Dominic Fritz.

Brîndușa Armanca, vicepreședintă a Societății Timișoara, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara pe 3 august pentru contribuția sa la jurnalism, formarea de noi generații de jurnaliști și promovarea valorilor democratice și a memoriei culturale a orașului. Distincția, acordată la Gala Festivă de Ziua Timișoarei, a fost primită în numele său de scriitorul Marcel Tolcea. Propunerea de acordare a titlului a fost făcută de primarul Dominic Fritz.

De-a lungul unei cariere remarcabile, Brîndușa Armanca a contribuit decisiv la formarea generațiilor de jurnaliști. S-a aflat printre fondatorii Secției de Jurnalistică a Universității de Vest din Timișoara, iar numele său a fost legat de publicații precum Radio Europa Liberă, revista 22, Contributors.ro, PressHub și HotNews, potrivit Agerpres. Între 1997 și 2003, Brîndușa Armanca a fost directoare a TVR Timișoara.

Ea a fost directoare a Institutului Cultural Român din Budapesta (2006-2012) și a consolidat legăturile culturale româno-maghiare și a promovat cultura română în Europa.

De asemenea, a fost autoare a mai multor volume și documentare despre jurnalism, Timișoara și Banat și a contribuit la păstrarea memoriei și identității culturale a orașului. Activitatea sa a fost recunoscută prin Distincția Culturală a Academiei Române și Premiul pentru Merit Cultural al Ungariei.

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