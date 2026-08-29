George Tănase nu s-a ferit să confirme că divorțul s-a produs în urmă cu ceva timp. Comediantul a spus că relația dintre el și soția sa nu mai avea niciun sens.

„Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”, a spus comediantul la „The News Man Podcast”.

Povestea de dragoste dintre George și Loredana a început în urmă cu mulți ani

În 2022, George Tănase era într-o cu totul altă etapă a poveștii. Era împreună cu Loredana de aproape cinci ani, o ceruse în căsătorie și vorbea cu entuziasm despre viitorul lor.

„Încă nu sunt căsătorit. Urmează cât de curând, presimt. Am cerut-o vara trecută pe Loredana și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape cinci ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, a spus George Tănase în 2022.

Povestea lor de iubire a început după un spectacol de stand-up susținut la Iași. Lorena se afla în public și i-a trimis un mesaj după ce a auzit una dintre glumele comediantului. Au început să discute, iar apoi s-au întâlnit întâmplător într-un club.

„Pe viitoarea mea soție am cunoscut-o după un spectacol la Iași. A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Și în ziua de azi încă ne povestim lucruri și ne cunoaștem cu aceeași bucurie și entuziasm”, a spus comediantul, în urmă cu ceva timp.

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