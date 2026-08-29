Secretul unei sesiuni de shopping reușite constă în selectarea retailerilor în funcție de specificul fiecărei categorii de produse. Printr-o simplă împărțire a priorităților între gigantul de papetărie Auchan, magazinul specializat în articole tehnice Decathlon și rețeaua de fashion urban Buzz, întreaga listă de Back to School poate fi bifată rapid, fără risipă de bani.

Papetăria de bază din Auchan: consumabilele fără de care nu se poate începe prima zi de școală

Prima etapă a pregătirii ghiozdanului este reprezentată de articolele din hârtie și ustensilele de scris, unde hypermarketul Auchan oferă cea mai mare diversitate de raft. Pentru clasele primare și gimnaziale, necesarul de bază pornește de la caietele A5 de dictando și matematică, urmate de caietele formate mari A4 și caietele speciale de biologie sau geografie. Tot la raionul de papetărie trebuie bifat blocul de desen din hârtie groasă, care previne ondularea foii la aplicarea acvarelelor sau a temperelor.

În privința instrumentelor de scris, copiii din clasele mici au nevoie de un stilou cu cerneală și un stoc generos de rezerve, două creioane din grafit cu duritate medie, o radieră moale care nu lasă urme și o ascuțitoare prevăzută cu rezervor. Pentru activitățile creative, lista este completată de seturile de creioane colorate, cariocile cu vârf dublu, o foarfecă cu vârf rotunjit pentru siguranță și un tub de lipici solid. Toate aceste maruntișuri își găsesc locul într-un penar bine compartimentat, care permite accesul facil la oricare dintre accesorii în timpul orelor.

Echipamentul de mișcare din Decathlon: piesele obligatorii pentru orele de educație fizică

Orele de sport necesită un echipament separat, care trebuie să ofere siguranță, respirabilitate și libertate totală de mișcare. Magazinul Decathlon rămâne opțiunea optimă pentru achiziția hainelor tehnice, având o ofertă completă adaptată tuturor categoriilor de vârstă. În ghiozdanul de sport sau în săculețul special al elevului trebuie să se regăsească două tricouri simple din bumbac sau din poliester cu uscare rapidă, o pereche de pantaloni scurți elastici și un trening complet pentru zilele răcoroase de toamnă.

Piesa centrală din Decathlon este reprezentată de încălțămintea sport creată special pentru interior. Adidașii destinați orelor desfășurate în sala de sport trebuie să aibă o talpă din cauciuc aderent, care nu lasă urme pe parchet sau pe suprafețele sintetice și care amortizează șocurile la nivelul articulațiilor în timpul alergării. Un recipient reîncărcabil pentru apă din plastic fără BPA sau din aluminiu completează pachetul necesar pentru orele de mișcare.

Ținutele și adidașii de lifestyle din Buzz: stilul urban căutat de adolescenți

Dacă pentru elevii mici accentul cade pe rechizite clasice, în cazul claselor gimnaziale și al liceenilor atenția se mută către estetică și identitate vizuală. Magazinul Buzz reprezintă punctul de oprire pentru încălțămintea de zi cu zi și accesoriile de lifestyle din prima zi de școală. O pereche de adidași din piele naturală sau materiale sintetice de calitate superioară de la branduri internaționale oferă suportul necesar pentru mersul pe jos și întreaga zi petrecută la școală.

Pe lângă încălțăminte, din magazinele Buzz elevii își selectează rucsacurile urbane prevăzute cu compartimente speciale pentru laptop sau tabletă, fabricate din materiale impermeabile rezistente la ploaie. Un hanorac simplu, un tricou cu croială modernă și o șapcă completează stilul urban preferat de tineri pentru debutul noului an școlar.

Organizarea inteligentă a ghiozdanului pentru protecția spatelui

Achiziționarea tuturor obiectelor de pe listă este doar jumătate din ecuație, modul în care acestea sunt aranjate în interiorul ghiozdanului fiind la fel de important pentru sănătatea elevului. Medicii ortopezi recomandă ca greutatea totală a ghiozdanului încărcat să nu depășească 10-15% din greutatea corporală a copilului.

Manualele mari și caietele grele trebuie poziționate întotdeauna cel mai aproape de spatele copilului, în compartimentul principal, pentru a menține centrul de greutate lipit de corp. Instrumentele mici, penarul și gustarea se așază în buzunarele frontale sau laterale, iar sticla de apă se poziționează într-un buzunar exterior din plasă pentru a evita accidentele în cazul scurgerii lichidelor.

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