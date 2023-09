Despre luna septembrie

Septembrie este a noua lună a anului în calendarul Gregorian are o durată de 30 de zile. În emisfera nordică, toamna începe în luna septembrie. Este un sezon cu frunze colorate, o perioadă care ne duce cu gândul la părijuturi cu mere și condimente, pulovere confortabile și începutul anului școlar pentru copii.

Sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie marchează începutul sezonului recoltei, motiv pentru care septembrie este cunoscută și ca Răpciune – răpciune înseamnă culesul viei sau culesul recoltei.

Denumirea de Septembrie vine de la latinescul septem – şapte, pentru că, conform calendarului roman, înițial, septembrie era a şaptea lună din an, aceasta fiind una dintre cele mai interesante curiozități despre luna septembrie.

Curiozități despre luna septembrie și astrologie

Septembrie începe cu soarele în semnul Fecioarei și sfârșește în semnul Balanței. Semnul astrologic al Fecioarei este în exercițiu din 23 august până în 22 septembrie, în timp ce Balanța începe din 23 septembrie până în 22 octombrie. Semnele astrologice se bazează pe luna nașterii și de aceasta sunt legate mai multe lucruri interesante, superstiții și credințe populare. Iată câteva dintre ele:

Recomandări Fosta șefă a ICR Londra, cu chirie de 6.500 de lire pe lună, a dat MAE în judecată: Catinca Nistor vrea să fie repusă în funcție și susține că a curățat 8 tone de gunoi din sediul institutului

Piatra norocoasă

Se crede că piatra natală a lunii septembrie, safirul, posedă proprietăți vindecătoare, cum ar fi reducerea inflamației și febrei și oferă noroc purtătorului său. Este un simbol al intuiției, al liniștii, al clarității gândirii și al loialității. În timp ce safirul albastru este cel mai comun, această piatră prețioasă poate fi găsită și în roz, portocaliu, galben sau verde.

Florile norocoase

Septembrie este o lună unică, deoarece este asociată cu două flori distincte:

minunatul aster și superbele zorele. Interesant este că ambele flori au semnificații similare, asterul simbolizând dragostea, iar zorelele reprezentând afecțiunea.

Descoperă lucruri interesante despre lunile anului și denumirile lor precum și legende și povești.

Curiozități despre luna septembrie

Puțini dintre noi ne-am întrebat ce lucuri mai puțin știute ascunde cea de-a noua lună din an și ce curiozități despre septembrie putem afla. Iată câteva dintre cele mai interesante:

A șaptea lună din an

Septembrie își trage numele de la cuvântul roman antic „septem”, care înseamnă „șapte”. Asta pentru că septembrie a fost odată a 7-a lună a anului.

În calendarul roman, doar 10 luni aveau nume formale. Iarna, mai exact lunile ianuarie și februarie, era cunoscută pur și simplu drept „perioada moartă”.

Recomandări Părinți revoltați de un mesaj despre viol, de la radio și TV: „Invită mai degrabă la cum să eviți pedeapsa”

Acest lucru se întâmpla pentru că guvernul și armata nu erau active în lunile cele mai reci și întunecate. Ianuarie, ceea ce considerăm acum prima lună a anului, a fost de fapt ultima lună adăugată calendarului de 12 luni.

Când ianuarie și februarie au fost adăugate la începutul anului în calendarul gregorian, septembrie a devenit a noua lună. În ciuda acestei schimbări, numele „septembrie” a persistat, servind ca o amintire a originilor străvechi ale lunii.

Echinocțiul de toamnă

În emisfera nordică, pe 22-23 septembrie este echinocțiul de toamnă. Aceasta înseamnă că orele de zi și de noapte sunt egale. După această dată, ziua începe să se scurteze.

În emisfera sudică, 22 septembrie este echinocțiul de primăvară. Aceasta înseamnă că zielel vor începe să devină mai lungi.

Septembrie, în mitologia romană

În mitologia romană, se credea că septembrie este guvernat de Vulcan, zeul focului, cel care guverna fierarii și vulcanii.

Romanii asociau această zeitate cu puterea și ferocitatea și credeau că luna septembrie era deosebit de predispusă la activitate vulcanică și incendii. Această credință evidențiază eforturile culturilor antice de a înțelege și raționaliza evenimentele naturale din jurul lor.

Recomandări CREVEDIA. Viața după ce ai pierdut aproape tot puținul pe care l-ai agonisit: „Mi-a luat căprițele cu care mă hrăneam. Îmi pare rău că au murit în suferință”

Luna abundenței

Septembrie este cunoscută drept Luna Recoltei, deoarece este momentul perfect pentru a aduna recoltele și pregătirea pentru iarnă.

Zile de naștere ale unor celebrități

Printre personalitățile care s-au născut în septembrie se numără Simona Halep, Serena Williams, Amy Winehouse, Adam Sandler, Bruce Springsteen, Bill Murray, Freddie Mercury, Confucius, Regina Elisabeta, Sophia Loren și Stephen King.

Asemănarea dintre septembrie și decembrie

Septembrie și decembrie sunt cele două luni din calendar care încep în aceeași zi a săptămânii. Totuși, spre deosebire de alte luni, septembrie nu se termină duminică.

Septembrie este Luna dezvoltării personale

Probabil că nu este una dintre cele mai populare curiozități despre luna septembrie, însă este adevărat. Septembrie este un moment minunat pentru a vă concentra pe propria dezvoltare. Indiferent dacă învățați o nouă abilitate, vă ocupați de un nou hobby, cum ar fi artele marțiale, sau vă stabiliți obiective pentru viitor, luna aceasta este prilenică pentru creșterea și dezvoltarea personală.

Septembrie este luna din cele mai multe cântece

Știați că septembrie are mai multe melodii pop și clasice care îi poartă numele în titlu decât orice altă lună din an? Unele dintre cele mai cunoscute cântece includ „September” de Earth, Wind & Fire, „Wake Me Up When September Ends” de Green Day și „September Song” de Frank Sinatra. Acest lucru arată doar cât de mult i-a inspirat luna aceasta pe muzicieni de-a lungul anilor.

Septembrie pare să fie populară și în cinematografie! Cel puțin șase filme au luna septembrie în titluri, mai mult decât oricare altă lună.

Cea mai populară lună pentru nunți

Mulți aleg să se căsătorească luna aceasta din mai multe motive. În emisfera nordică, vremea în septembrie este adesea mai blândă și mai temperată decât în lunile de vară. Septembrie este, de asemenea, o perioadă de noi începuturi, ceea ce poate face din acesta un timp simbolic pentru cuplurile care își încep viața împreună.

În plus, mulți oameni aleg să se căsătorească în septembrie din raționamente finaciare. Tarifele mai mici și disponibilitatea locurilor de nuntă sunt ceva mai scăzute, decât în timpul verii.

Septembrie are o semnificație specială în iudaism

În iudaism, septembrie marchează începutul Zilelor Sfinte. Începe cu Rosh Hashanah, Anul Nou evreiesc și se termină cu Yom Kippur, Ziua Ispășirii. Acestea sunt unele dintre cele mai importante sărbători din calendarul evreiesc.

Începutul anului bisericesc

Anul bisericesc începe în tradiția bizantină la 1 septembrie (Anul Nou bisericesc) și se încheie la 31 august. După tradiția iudaică, în această zi Dumnezeu a început lucrarea de creare a lumii și Mântuitorul a început activitatea sa de propăvăduire a Evangheliei. Anul Nou bisericesc a fost instituit la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, când s-a decis să se sărbătorească în data de 1 septembrie. În tradiția latină anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent.

Zile importante în luna septembrie

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită drept „Ziua Mondială a Păcii”. Organizația Națiunilor Unite a introdus această zi pentru a susține idealurile de păce susținând că numai printr-un sentiment de pace și armonie oamenii din această lume pot fi în largul lor.

17 septembrie este sărbătorită ca Ziua Constituției de către Statele Unite, deoarece este ziua în care Parlamentul american sa reunit pentru a semna constituția.

11 septembrie este Ziua Comemorării în SUA, când întreaga lume stă unită pentru a onora victimele atacurilor mortale, care au zguduit lumea.

Unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, „Oktoberfest”, începe în Germania în luna septembrie și se întinde până în octombrie. Este un festival uriaș, celebru în toată lumea.

29 septembrie este sărbătorită drept „Ziua Mondială a Inimii”. Această zi este dedicată pentru a educa oamenii despre bolile de inimă mortale, cum ar fi atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale, boli care sunt principalele cauze de deces în întreaga lume.

21 septembrie este sărbătorită drept „Ziua Mondială a Recunoștinței”.

Sărbători importante în luna septembrie

Luna septembrie are 30 zile, ziua are 12 ore, noaptea 12 ore

Cele mai importante sărbători religioase la creștinii ortodocși sunt:

8 septembrie Naşterea Maicii Domnului

14 septembrie Înălţarea Sf. Cruci

Descoperă calendar ortodox 2023 pentru fiecare lună

Superstiții despre luna septembrie

Septembrie, deschidea, potrivit legendei, ușa toamnei. Această lună vine cu vreme schimbătoare. Totodată este şi luna vinului, purtând și denumirea de Vinitel. Tradiţiile populare fac iarăşi legătură între luni şi vreme. Astfel, dacă de Răpciune e cald, atunci luna următoare, Brumărel, timpul va fi rece şi cu multă umezeală.

Tot potrivit predicțiilor populare, se spune că, dacă tună în septembrie, e semn de multă zăpadă în Făurar. Dacă în septembrie înfloresc scaieţii, atunci toamna va fi lungă şi frumoasă. Iar dacă rândunelele se duc repede, atunci e semn că şi iarna e aproape.

Poezie scurtă despre septembrie

Septembrie sau Răpciune

Sună trâmbiţa în lume

Că e toamnă gălbioară

Şi copiii merg la şcoală.

Brumărel culege mere

Nuci, gutui, prune şi pere,

Duse sunt în depărtare

Păsările călătoare.



Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Iubitul Elenei Udrea, ANUNŢUL momentului! Ce se întâmplă între cei doi, după atâta timp în închisoare

Viva.ro Cum arăta Gabriel Dorobanțu în tinerețe. Adevăratul motiv pentru care artistul de 70 de ani nu s-a căsătorit niciodată

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO S-au separat înainte de nuntă. Un cuplu celebru își spune adio: ”Despărțirea a fost filmată”

Știrileprotv.ro Cum arată femeia care a cheltuit peste 150.000 de euro pentru a-și lungi picioarele. Acum regretă | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Ultimele imagini cu Marian Mirea, a treia victimă a tragediei din Crevedia. Şi-a dat viaţa pentru a-şi salva soţia şi fiica de explozie

Orangesport.ro Un nou TUN financiar pentru Becali: "Gata, îl vinde". Marea lovitură dată de patronul FCSB-ului

Unica.ro Claudia de la Insula Iubirii a răbufnit! A spus tot adevărul despre ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Bogdan