O bibliotecă deschisă tuturor

Clădirea din Oradea, de 4.500 mp a fost reorganizată pentru a oferi spații prietenoase: un atrium luminos, zone pentru copii, un maker space cu imprimante 3D și mașini de cusut, săli de lectură, un auditorium și chiar o cafenea literară.

La etajele superioare se află colecțiile pentru adulți, săli de conferințe și un studio de podcast.

Președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, a declarat la inaugurare:

„Biblioteca Județeană are o nouă înfățișare și este în măsură să ofere noi funcțiuni pentru bihoreni adaptate vremurilor de azi… Aici vor veni elevi, studenți, profesori, dar și familii cu copii.”

Biblioteca județeană Oradea (5)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Digitalizare la standarde europene

Modernizarea a adus și un sistem digital complet la biblioteca din Oradea, unic în România. Toate cele peste 550.000 de volume au fost etichetate RFID, iar împrumutul se face prin aplicația Liberty Link și cardul de bibliotecă.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Cititorii pot rezerva online titluri și le pot ridica non-stop din lockere speciale, asemănătoare easy-box-urilor.

„Este singura bibliotecă digitalizată din România în care se pot face împrumuturi de cărți electronic, fiind și singura bibliotecă din țară în care fondul de carte funcționează pe sistem RFID”, a subliniat Iuliu Delorean, manager de proiect din partea CJ Bihor.

Tehnologie la nivel mondial

Stațiile automate permit ridicarea și returnarea volumelor 24/7, iar sistemul de sortare în cinci containere este unic în țară.

Csaba Giras, director Softlink Central Europe, a explicat: „Cel mai important aspect al sistemului digital de gestionare a fondului de carte este nivelul de integrare… prin această investiție, biblioteca a devenit mult mai deschisă cititorilor.”

„Ai și aplicația mobilă; controlezi tu împrumutul de carte și în plus e un avantaj faptul că e deschis non-stop”

O bibliotecă pentru viitor

Proiectul a inclus și modernizarea altor trei biblioteci din județ și dotarea a 26 de filiale.

În plus, vor fi organizate cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale, astfel încât mii de bihoreni să învețe să folosească tehnologia în viața de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Meniu de lux în cel mai nou Airbus al unei companii românești! Libertatea a urcat la bordul noului avion de peste 100 de milioane de euro
Reportaj
Știri România 09:00
Meniu de lux în cel mai nou Airbus al unei companii românești! Libertatea a urcat la bordul noului avion de peste 100 de milioane de euro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru defăimare: „Prietenii lui Putin” | VIDEO
Știri România 08:31
Europarlamentarul Gheorghe Piperea o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru defăimare: „Prietenii lui Putin” | VIDEO
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE
Fanatik.ro
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de conducere la ANRE
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Ștefan Floroaica, în lacrimi la Asia Express 2025. Actorul i-a dus dorul iubitei sale, Sânziana Negru: „E prima oară când suntem despărțiți”
Stiri Mondene 09:15
Ștefan Floroaica, în lacrimi la Asia Express 2025. Actorul i-a dus dorul iubitei sale, Sânziana Negru: „E prima oară când suntem despărțiți”
Jorge a devenit și scriitor. A lansat prima lui carte: „Am scris-o pentru tine. Și da, și pentru mine”
Stiri Mondene 08:45
Jorge a devenit și scriitor. A lansat prima lui carte: „Am scris-o pentru tine. Și da, și pentru mine”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Mediafax.ro
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”
KanalD.ro
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”

Politic

Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
Politică 16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Fanatik.ro
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului
Spotmedia.ro
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului