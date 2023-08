O carte despre primul mandat petrecut de președintele Joe Biden la Casa Albă relatează că acesta a recunoscut în privat că se simte „obosit”, dar volumul descrie în același timp vasta experiență politică a liderului democrat drept un atu vital pentru munca sa.

„Vârsta sa înaintată a fost un obstacol, privându-l de energia necesară pentru a afișa o prezență publică robustă sau de capacitatea de a evoca cu ușurință un nume”, scrie autorul Franklin Foer în cartea „The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future”.

„A fost izbitor faptul că a participat la atât de puține întâlniri de dimineață sau că a prezidat atât de puține evenimente publice înainte de ora 10.00. Prezența sa publică reflecta declinul fizic și atrofierea, în timp, a facultăților mintale”, a mai scris Foer.

„În privat, recunoștea ocazional că se simțea obosit”, a adăugat el.

Foer nu a citat o sursă pentru comentariile private cu referire la Biden, dar, potrivit editorului său, Penguin Random House, cartea sa se bazează pe „un acces fără egal la cercul restrâns de consilieri care l-au înconjurat pe Biden timp de decenii”.

Volumul va fi publicat în SUA săptămâna viitoare, dar The Guardian a obținut o copie.

Vârsta lui Biden a fost frecvent un subiect al presei, de când fostul senator și vicepreședinte a intrat în cursa pentru a-l înfrunta pe Donald Trump, în 2020.

La 77 de ani, Biden l-a învins pe Trump și a devenit cel mai în vârstă președinte ales vreodată. Dacă va câștiga un al doilea mandat anul viitor și va încheia alți patru ani la putere, Biden va avea 86 de ani când se va retrage.

Candidații republicani pregătiți să îl înfrunte pe Biden s-au concentrat constant asupra vârstei sale, iar strategii de dreapta s-au grăbit să facă același lucru, în ciuda faptului că Trump, candidatul republican clar favorit, are el însuși 77 de ani.

Sondajele de opinie au arătat și ele de mult timp îngrijorarea alegătorilor democrați cu privire la vârsta lui Biden. Săptămâna aceasta, Associated Press și Norc Center for Public Affairs au arătat că 77% dintre respondenți (89% dintre republicani și 69% dintre democrați) cred că Biden este prea bătrân pentru a fi eficient, dacă va fi reales.

În același sondaj, doar 51% dintre alegători (și doar 29% dintre republicani) au spus că vârsta lui Trump ar fi o problemă, dacă s-ar întoarce în Biroul Oval.

Foer, fost redactor la New Republic, o revistă progresistă, nu s-a ferit să abordeze această problemă în carte. Dar el a subliniat totodată modul în care experiența politică a lui Biden – care a ajuns în Senatul american din Delaware în 1972 – i-a oferit un avantaj la Casa Albă.

În același pasaj în care a scris că Biden își recunoaște oboseala, Foer a spus că „leadership-ul președintelui în timp de război”, în ceea ce privește susținerea Ucrainei, „s-a bazat pe instinctele sale vechi și pe încrederea sa puternică în sine”.

În ceea ce privește Ucraina, a scris Foer, „avantajele de a avea un președinte mai în vârstă au fost evidente. El nu a fost doar un lider al coaliției, ci figura paternă a Occidentului, la care liderii străini puteau apela pentru sfaturi și la care puteau căuta asigurări”.

