Un bilanţ anterior anunţa zece morţi şi 32 de răniţi.

„Numărul morţilor în incendiul de la hotel a crescut la 66. Alte 51 de persoane au fost rănite, una grav”, a anunţat ministrul, care s-a dus la faţa locului.

Ali Yerlikaya a anunţat, marți după-amiază, că incendiul „a fost stins”.

Martorii tragediei au povestit că oaspeții au încercat să scape de foc folosind frânghii, iar mai multe imagini au arătat cearșafuri atârnând de ferestre. Mass-media sugerează că unii au murit după ce au încercat să sară de la etaj.

Mai mulți miniștri au sosit la fața locului, în stațiunea Kartalkaya, situată la aproximativ 170 de kilometri nord-vest de capitala Ankara, iar oficialii au declarat că incendiul a fost în prezent lichidat.

„Durerea noastră este mare”, a declarat ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, reporterilor la Kartalkaya. „66 de cetățeni și-au pierdut viața și alți 51 au fost răniți”.

Incendiul a izbucnit la ora 3.27 a.m. (00.27 GMT) în hotelul Grand Kartal cu 12 etaje, a spus el. 238 de oaspeți se aflau cazați la hotel, în acel moment, a adăugat ministrul.

Tragedia coincide cu vacanța de iarnă a elevilor, când multe familii se relaxează la schi.

Potrivit televiziunii NTV, printre morți se numără trei persoane care au sărit de la ferestrele hotelului.

Se crede că incendiul a izbucnit în restaurant și s-a extins rapid, însă nu s-a stabilit, deocamdată, de la ce au pornit flăcările.

O parte a structurii clădirii se sprijină pe o stâncă, ceea ce a îngreunat lupta pompierilor cu focul.

Sursa: AFP

Martor: „Am auzit țipete”

Președintele Recep Tayyip Erdogan a întrerupt un discurs la congresul partidului de guvernământ, spunând că „vor fi luate toate măsurile necesare pentru a face lumină în această tragedie și pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili”.

Imaginile televizate au arătate coloane uriașe de fum înălțându-se spre cer, cu un munte acoperit de zăpadă în spatele hotelului.

„Am auzit țipete în jurul miezului nopții, turiștii strigau după ajutor”, a declarat Baris Salgur, care lucrează la un hotel din apropiere, pentru televiziunea NTV.

„Au cerut pături, spunând că vor sări. Am făcut ce am putut, am adus frânghii, perne, am adus chiar și o canapea. Unii oameni s-au aruncat odată ce flăcările s-au apropiat de ei.”

Supraviețuitor: „Nicio măsură de siguranță”

După stingerea focului, autoritățile au avertizat că imobilul s-ar putea prăbuși.

Un supraviețuitor a declarat presei locale că nicio alarmă nu a sunat la hotel atunci când a început incendiul, plângându-se de lipsa oricăror măsuri de siguranță, inclusiv scări de incendiu sau detectoare de fum.

Pe de altă parte, ministrul Turismului, Nuri Ersoy, a declarat că hotelul avea două scări de incendiu. Imaginile filmate au arătat cearșafuri agățate de ferestrele hotelului, indicând că unii le-au legat pentru a scăpa de flăcări.

Ministrul Justiției, Yilmaz Tunc, a declarat că șase procurori au fost desemnați să investigheze incendiul. Persoanele evacuate au fost relocate în hoteluri din apropiere.

