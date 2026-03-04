„Urmare notificării SC Informatică Feroviară SA privind efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale privind asigurarea conectivității și funcționării optime a rețelei ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică, CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 3:00”, a transmis CFR.

Totodată, CFR subliniază că pasagerii care au cumpărat bilete online pentru călătoria în data și în intervalul menționate pot călători dacă prezintă în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea la călătorie o pot face în afara acestui interval de întrerupere. Pentru orice problemă legată de acest aspect, călătorii pot scrie la bileteonline@cfrcalatori.ro”, a mai transmis CFR.

