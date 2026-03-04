„Urmare notificării SC Informatică Feroviară SA privind efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale privind asigurarea conectivității și funcționării optime a rețelei ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică, CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 3:00”, a transmis CFR.

Totodată, CFR subliniază că pasagerii care au cumpărat bilete online pentru călătoria în data și în intervalul menționate pot călători dacă prezintă în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026.

„Pasagerii care au achiziționat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data și intervalul orar menționate mai sus vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea la călătorie o pot face în afara acestui interval de întrerupere. Pentru orice problemă legată de acest aspect, călătorii pot scrie la bileteonline@cfrcalatori.ro”, a mai transmis CFR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
Elle.ro
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Dezvăluirea momentului în showbiz! Radu Vâlcan a rupt tăcerea direct din Thailanda: „Totul este pregătit...”. Ce se întâmplă chiar acum cu noile cupluri de la „Insula Iubirii”
Tvmania.ro
Dezvăluirea momentului în showbiz! Radu Vâlcan a rupt tăcerea direct din Thailanda: „Totul este pregătit...”. Ce se întâmplă chiar acum cu noile cupluri de la „Insula Iubirii”

Alte știri

Concedierile din administrația publică vor fi atacate de avocatul Poporului la CCR
Știri România 12:40
Concedierile din administrația publică vor fi atacate de avocatul Poporului la CCR
Cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA a fost admisă, în principiu, de Tribunalul București
Știri România 12:36
Cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA a fost admisă, în principiu, de Tribunalul București
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Fanatik.ro
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Stiri Mondene 12:44
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor”
Stiri Mondene 12:39
Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor”
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
ObservatorNews.ro
Frumusețea, industrie de milioane. Românii cheltuie până la 800 de euro pe an pentru tratamente
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax.ro
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77
KanalD.ro
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77

Politic

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Fanatik.ro
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului