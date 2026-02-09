Liderul ungar a declarat că a fost contactat telefonic de Clinton, care i-a cerut ca Ungaria „să atace Serbia sau cel puțin să o împuște din Ungaria prin Voivodina până la Belgrad”.

Orbán a relatat că, în fața acestei cereri, guvernul său a refuzat ferm. „La cererea directă a președintelui american, am spus: Nu, domnule! Dacă am fi avut un prim-ministru care să poată spune doar: da, domnule, am fi fost în război până la gât”, a explicat acesta.

Prim-ministrul a menționat că i-a adresat lui Clinton o întrebare crucială: „Ce se va întâmpla cu cele trei sute de mii de maghiari care locuiesc în Voivodina?”. Orbán a adăugat că, în cazul unui atac, era de așteptat ca Serbia să riposteze, ceea ce ar fi dus la distrugerea unor orașe din Ungaria, precum Seghedin, Hódmezővásárhely sau Makó.

În cele din urmă, liderii au convenit să discute subiectul la un summit NATO ce urma să aibă loc peste o săptămână, însă, potrivit lui Viktor Orbán, americanii nu au mai revenit asupra acestei chestiuni.

Decizia de a refuza cererea americană a fost una fermă și justificată. Premierul a adăugat că, în viitor, istoria diplomatică va dezvălui detalii despre cum și prin ce mijloace s-a ajuns la această situație.

Totuși, declarația lui Orbán a fost contestată de mai mulți experți în urma evenimentului de la Szombathely. Aceștia susțin că afirmațiile liderului ungar contrazic informațiile cunoscute despre intervenția NATO în Serbia din 1999.

Deși existau discuții privind o posibilă operațiune terestră în timpul conflictului din Kosovo, nu există dovezi care să susțină ideea că Ungaria ar fi fost solicitată să atace Serbia sau că o astfel de acțiune era planificată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE