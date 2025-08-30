Cuplul democrat, aflat de zeci de ani în prim-planul politicii americane, a fost fotografiat joi, în timp ce urcau într-un avion privat, având la ei ceea ce părea a fi o geantă medicală Propaq MD Air – un monitor de transport și un defibrilator utilizat frecvent în situații de urgență.

Clinton, îmbrăcat cu o jachetă albastră și o pălărie bej, era escortat de echipa sa de securitate. Hillary, fosta secretară de stat și candidată la Președinție de două ori, însă fără succes, purta un hanorac negru peste un compleu albastru.

Apariția celor doi, care aveau la ei un defibrilator, a reaprins imediat îngrijorările cu privire la starea de sănătate fragilă a fostului președinte, având în vedere istoricul său medical legat de inimă.

Bill Clinton are probleme grave de sănătate de peste 20 de ani

Bill Clinton s-a confruntat cu probleme grave de sănătate de mai bine de două decenii, având inclusiv un bypass cvadruplu și multiple spitalizări. Fostul președinte american nu a recunoscut niciodată public că ar avea nevoie de un defibrilator portabil.

În 2004, la doar trei ani după ce a părăsit Casa Albă, Clinton a suferit o operație de urgență de bypass cvadruplu la Spitalul Presbyterian din Manhattan, pentru a remedia blocaje aproape complete ale arterelor. Medicii au declarat atunci că a evitat la limită un infarct devastator.

În 2005, a revenit în spital pentru o operație de reparare a unui plămân afectat, potrivit doctorilor, de țesut cicatricial apărut după bypass.

Cinci ani mai târziu, în 2010, Bill Clinton a acuzat din nou dureri toracice și a fost dus de urgență la un spital din New York, unde medicii cardiologi i-au montat două stenturi într-o arteră blocată.

Politicianul născut în Arkansas a încercat să-și schimbe stilul de viață după aceste episoade critice. A devenit în mare parte vegan, a slăbit și a declarat public că dieta i-a oferit „o a doua șansă”.

Totuși, problemele de sănătate au continuat. În octombrie 2021, Clinton a fost internat câteva zile în California cu o infecție urinară care s-a extins în sânge. A fost tratat pentru sepsis cu antibiotice intravenoase, apoi externat.

Cel mai recent episod a avut loc chiar în ajunul Crăciunului trecut, când a fost internat la Spitalul Universitar MedStar Georgetown din Washington, DC. Purtătorul său de cuvânt a spus atunci că fostul președinte făcuse febră și a fost supus unor analize, dar a fost externat a doua zi.

Clinton a mai fost surprins împiedicându-se pe o stradă din New York, când el și Hillary se aflau în oraș pentru un turneu de promovare a unei cărți.

Fostul președinte a trebuit să se sprijine de un stâlp pentru a intra la eveniment, iar piciorul stâng i s-a înmuiat, făcându-l să se împiedice.

La ce folosește un defibrilator mobil

Prezența defibrilatorului este de așteptat să intensifice speculațiile că starea sa se înrăutățește.

Dispozitivele portabile de acest tip sunt concepute să administreze de urgență șocuri electrice inimii și să monitorizeze pacienții cu risc ridicat de stop cardiac.

Deși au circulat zvonuri în tabloide potrivit cărora Clinton ar suferi de boli degenerative, precum Parkinson, nicio publicație serioasă nu a confirmat vreodată un astfel de diagnostic.

Medicii și consilierii săi au refuzat constant să comenteze dincolo de recunoașterea tratamentelor sale cardiace și împotriva infecțiilor.

Soții Clinton au rămas, de asemenea, în centrul atenției politice în această vară, din motive care nu țin de sănătate.

Familia Clinton, citată în ancheta pedofilului Jeffrey Epstein

La începutul lunii, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților i-a citat pe Bill și Hillary în cadrul anchetei privind modul în care guvernul a gestionat cazul pedofilului condamnat Jeffrey Epstein.

Niciunul dintre ei nu este acuzat de vreo faptă ilegală, dar ambii au fost chemați să depună mărturie în toamnă – Hillary, pe 9 octombrie și Bill, pe 14 octombrie.

În memoriile sale din 2024, Clinton a recunoscut că a zburat cu avionul lui Epstein, dar a insistat că nu avea cunoștință de crimele acestuia.

„În concluzie, chiar dacă mi-a permis să vizitez proiectele fundației mele, călătoriile cu avionul lui Epstein nu au meritat anii de interogatorii care au urmat. Îmi doresc să nu-l fi întâlnit niciodată”, a scris Clinton.

Bill Clinton, o figură vizibilă pentru strângere de fonduri la Partidul Democrat

Reapariția speculațiilor despre sănătatea lui Clinton vine în contextul în care acesta rămâne o figură vizibilă pe scena de strângere de fonduri a Partidului Democrat.

A ținut discursuri în timpul campaniei din 2024 și a participat la evenimentele Fundației Clinton, în ciuda faptului că, în ultimii ani, a îmbătrânit vizibil.

La 79 de ani, este al treilea cel mai vârstnic fost președinte american în viață, după Joe Biden (82 de ani) și George W. Bush, care este cu circa șapte săptămâni mai mare decât succesorul său.

Jimmy Carter, cel mai longeviv președinte american, a murit la vârsta de 100 de ani, în decembrie 2024.

