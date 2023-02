Știri Externe Bill Gates, cel mai mare donator din lume în anul 2022. Cine îl urmează în top? De Daniel Ionașcu,

Cei mai mari 50 de donatori americani au dat pentru acte de caritate în 2022 14,1 miliarde de dolari către fundații, universități, spitale și alte entități, cu 60% sub nivelul ajustat cu inflația de 35,6 miliarde de dolari, din 2021, scrie The Conversation, care citează datele Chronicle of Philantropy.