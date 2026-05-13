Vijelii puternice lovesc mai multe zone în următoarele ore. ANM a emis cod galben în București și 12 județe

Frig în toată țara, lapoviță și ninsori la munte

Miercuri, 13 mai, vremea se va răci accentuat în toată țara. Temperaturile maxime vor coborî până la 9-10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nu vor depăși 18-19 grade în sud-estul țării.

Potrivit meteorologilor ANM, „vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă”.

La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

„După ziua de joi, 14 mai, circulație aerului pentru zona geografică a țării noastre se orientează iar din sector sud-vestic și vom avea din nou un transport de aer mai cald ce va favoriza creșterea valorilor diurne spre valori comparabile cu mediile climatologice, și anume, temperaturi maxime, vineri, 15 mai și sâmbătă, 16 mai, cuprinse, în marea lor majoritate, între 19 și 26 de grade. În același timp, o nouă pătrundere de aer polar dinspre nordul către vestul și centrul Europei va genera dezvoltarea unui activ ciclon mediteraneean, care va migra spre finalul săptămânii către partea de sud-est a continentului.

În aceste condiții, din după-amiaza zilei de sâmbătă, 16 mai, vremea va deveni din nou instabilă în zonele de deal și de munte, iar duminică, 17 mai, în cea mai mare parte a teritoriului, astfel încât se vor semnala ploi sub formă de aversă, local însemnate cantitativ”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Vijelii în Capitală și 12 județe, până miercuri noapte

Un cod galben este în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 22.00, şi vizează tot intensificări ale vântului, în judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi în municipiul Bucureşti.

Harta zonelor afectate de codul galben de vijelii. Sursa foto: ANM

„În Oltenia, vestul şi sudul Munteniei şi sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h şi izolat de 80 km/h”, avertizează meteorologii.

Cum va fi vremea în București, miercuri, 13 mai 2026

Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 8… 9 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 50-60 km/h.

