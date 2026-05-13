Deplasarea trupelor

Potrivit Cartierului General al Brigăzii Multinaționale Sud-Est, miercuri are loc dislocarea militarilor din Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” dinspre Craiova spre zona de antrenament.

„Pe 13 mai, militari din cadrul Batalionului 26 Infanterie„Neagoe Basarab” se deplasează din garnizoana Craiova în poligonul Cincu. Deplasarea tehnicii militare se execută pe următorul itinerariu: Craiova – DEx12 – Râmnicu Vâlcea – Valea Oltului – CNIÎ Cincu”, a tranmis Cartierul General al Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Polițiștii militari îi îndeamnă pe conducătorii auto care folosesc aceste rute să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile și semnalele acestora.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În perioada 7-13 mai, mai multe convoaie militare s-au deplasat pe rutele Craiova – Drumul Expres 12 – Râmnicu Vâlcea – Valea Oltului – Cincu și Caracal – Drăgășani – Râmnicu Vâlcea – Valea Oltului – Cincu.

Totodată, au fost programate și transporturi feroviare pe ruta Caracal – Voila – Cincu.

Obiective și context militar

La exercițiul multinațional Scorpions Legacy 2026 iau parte aproximativ 1700 de militari 350 de mijloace tehnice, incluzând vehicule tactice, autocamioane pentru materiale și transportoare blindate.

Conform reprezentanților Ministerului Apărării Naționale (MApN), principalele scopuri ale acestui exercițiu sunt perfecționarea procedurilor de comandă și control, sincronizarea antrenamentelor în teren și executarea unor tactici complexe, susținute de trageri de luptă reale.

Poligonul de la Cincu este un punct important pentru pregătirea forțelor aliate. Cel mai recent antrenament major de aici a fost exercițiul Dynamic Front, desfășurat în februarie 2026.

Acel eveniment a implicat peste 1.600 de militari din trupele aliate (inclusiv efective din Franța și Polonia) și a constat în trageri de artilerie executate simultan în mai multe țări membre NATO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE