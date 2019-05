Kosovo „a provocat” Serbia, după ce și-a trimis poliția să pătrundă în regiunile din nordul provinciei populate de sârbi. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat că incursiunea „are rolul de a genra temeri în rândul populației non-albaneze și a prelua prin forță controlul asupra acestor zone”, informează agenția Associated Press, citată de Mediafax.

Maria Zaharova a atenționat că incidentele de marţi afectează progresele făcute în eforturile de reconciliere dintre Belgrad şi Priştina.

Potrivit sursei citate, Poliţia din Kosovo a precizat că a efectuat o operaţiune împotriva unor grupuri infracţionale din comuna Zubin Potok, situată în Kosovska Mitrovica, o zonă din nord populată de etnici sârbi. Cinci polițiști kosovari şi şase civili de etnie sârbă au fost răniţi în timpul confruntărilor.

Zeci de etnici sârbi au fost arestați. Printre persoanele arestate se numără și un cetăţean rus, membru al Misiunii ONU din Kosovo, care a fost ulterior eliberat.

Kosovo special forces deployed to the countrys north this morning for an operation thats still ongoing against organised crime suspects, with one police officer injured by gunfire.

Full story: https://t.co/ojVrqKbRi3 pic.twitter.com/CW3bEGFhXg

— Balkan Insight (@BalkanInsight) May 28, 2019