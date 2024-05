UPDATE ora 14.47: O delegație din care fac parte lideri ai mai multor sindicate reprezentantive din BNS a fost primită la discuții de oficiali din Ministerul Finanțelor, relatează News.ro.

Din delegația BNS au făcut parte preşedintele confederaţiei, Dumitru Costin şi liderii Federaţiei IndustriAll, Federaţiei Sindicatelor Ford, Federaţiei Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane. Echipa ministerului a fost condusă de secretarul de stat Daniela Pescaru.

„În cadrul întâlnirii, delegaţia BNS a solicitat echipei MF măsuri privind reducerea fiscalităţii pe muncă şi demararea de urgenţă a unei reforme fiscale, în care să fie implicate şi consultate inclusiv sindicatele şi patronatele. De asemenea, delegaţia BNS a transmis echipei MF îngrijorările cu care se confruntă confederaţia în ceea ce priveşte creşterea datoriei publice şi în ceea ce priveşte posibilele semnale din spaţiul public legate de stabilirea unor viitoare cote pentru impozitele pe venit/ impozitare progresivă”, a transmis Blocul Național Sindical.

UPDATE ora 12.58: „Tema principală a protestului nostru o reprezintă fiscalitatea în România. Astăzi avem o situaţie urâtă pentru cei care intră în categoria socială a salariaţilor. Noi suntem cei care suportăm cele mai mari biruri. Lucru acesta trebuie să se oprească”, a declarat Dumitru Costin, președintele BNS, relatează Agerpres.

El a explicat că protestul are loc acum „pentru că vrem ca anul acesta, când oamenii vor vota, să voteze în cunoştinţă de cauză”.

„Dacă vor veni din nou să impoziteze suplimentar munca vom avea o problemă şi vor avea o problemă mai mare cu noi”, a adăugat Costin.

„Anul acesta pentru că este an electoral vor să vină cu tot felul de năzbâtii. Spre exemplu, gratuităţi la pachetul de bază în sănătate. Atunci care mai e diferenţa dintre mine, dumneata sau dumneaei, care plătesc contribuţii şi alţii care nu plătesc nimic? Lucrurile acestea se fac strict pentru interes electoral. Vrem să terminăm odată cu acest lucru. De ce facem în an electoral? Pentru că este singurul an în care puterea în democraţie se împarte. Coboară de la ei, care au avut-o timp de patru ani, la cetăţeni”, a mai spus liderul BNS.

Potrivit acestuia la protest au fost așteptate aproximativ 2.000 de persoane.

UPDATE ora 12.30: În jurul orei 12, protestatarii au pornit în marș din Piața Victoriei către sediile celor trei ministere: al Economiei, al Muncii și al Finanțelor

***

Știre inițială: Protestul este organizat de Blocul Naţional Sindical (BNS), alături de cele 29 de federaţii afiliate. Sindicaliștii cer reducerea fiscalităţii pe muncă și acuză că „România are astăzi cea mai ostilă piaţă de muncă în ceea ce priveşte dialogul social”.

Reprezentanții BNS precizează într-un comunicat, prin care anunță acțiunea de luni, că „România este singura ţară din Uniunea Europeană şi din lume în care contribuţiile mediului de afaceri la sistemul de securitate socială au fost mutate în cârca salariaţilor începând cu anul 2018”, iar în aceste condiții, „contribuţia la sănătate şi la sistemul de pensii s-a dublat pentru angajaţi, în timp ce pentru angajatori s-a redus la zero”.

„Astăzi, România are una din cele mai ridicate sarcini fiscale pe costul forţei de muncă din UE: 42,8% faţă de 38,6% media europeană! Peste 87% din sarcina fiscală este reprezentată de contribuţiile sociale percepute pentru finanţarea sistemului de securitate socială. 82,6% din finanţarea sistemului de pensii şi a sistemului de asigurări de sănătate se asigură din contribuţii plătite de persoanele asigurate, în proporţie de peste 97% aceştia fiind salariaţi. Sarcina fiscală pusă pe umerii salariaţilor este mult peste 50% atât cât reprezintă sarcina maximă prevăzută de Convenţia OIM şi Codul european de securitate socială”, atrag atenția sindicaliștii.

De asemenea, ei spun că din cauza salariilor mici și a taxelor ridicate, România a înregistrat a treia cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă din UE în 2023, după Italia şi Grecia, conform datelor Eurostat.

Totodată, mai afirmă reprezentanții BNS, anul trecut, România avea o populaţie ocupată de 7,7 milioane persoane, însă doar 5,6 milioane dintre acestea au plătit contribuţii de asigurări sociale, ceea ce înseamnă că 2,1 milioane de angajați nu au plătit contribuţii, deşi, în unele situații, au beneficiat de prestaţii.

Blocul Naţional Sindical are în componență peste 900 de sindicate, cu peste 320.000 de membri, în total.

