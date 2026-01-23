Principala cauză indicată pentru majoritatea zonelor afectate este realizarea unor manevre de echilibrare hidraulică, necesare după creșterea debitului la CET Sud.

În sectorul 2, sunt vizate mai multe cartiere și artere importante, printre care Doamna Ghica – Pâncota, Mihai Bravu – Iancului, Teiul Doamnei, Fundeni – Colentina, Pantelimon – Baicului, Lacul Tei, precum și Vatra Luminoasă – Maior Coravu, unde numeroase blocuri au rămas fără căldură și/sau apă caldă.

Și în sectorul 3 sunt afectate zone extinse, precum Basarabia – 1 Decembrie 1918, Baba Novac – Câmpia Libertății, Nicolae Grigorescu – Liviu Rebreanu, Foișorului – Vitan, Calea Călărași – Matei Basarab, dar și Mihai Bravu – Laborator, cu mai multe imobile incluse pe lista întreruperilor.

Iată lista blocurilor și zonelor afectate vineri, până la ora 23:30:

Sector 2

Zona Doamna Ghica / Pâncota: Str. Pâncota (bl. 11 Nord, 12 Nord, 13 Nord).

Zona Mihai Bravu / Iancului: Şos. Mihai Bravu (bl. P21-21A, P22, P22A, P23-24).

Zona Teiul Doamnei: Str. Nada Florilor (bl. 14, 13, 5, 6, 6 Carpați, 2, 1), Str. Petre Antonescu (bl. 11, 12, 23, 24, 26, 25, 28, 29), Str. Brașoveni (bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3, 5), Str. Teiul Doamnei (bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2, 33, 32, 31, 39, 38, 37, 36, 27).

Zona Fundeni / Colentina: Str. Maior Vasile Băcilă (bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A), Str. Radovanu (bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45), Şos. Colentina (bl. 10, 9A, 9B, 9C, 3, 5S, 6, 58).

Zona Pantelimon / Baicului: Şos. Pantelimon (bl. 206, 205, 400B, 400A, 400C, 404-405, 400, 402A, 403A, 402, 403, 41, 46, 47), Str. Baicului (bl. 401A, 2, 4, 5B, 1A, 5A, 3A), Str. Măgura Vulturului (bl. 430, 434, 446, 435), Str. Elev Ștefan Ștefănescu (bl. 444, 449, 450, 451, 445, 452, 443).

Zona Lacul Tei: Bld. Lacul Tei (bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob. nr. 89-91, 77), Str. Grigore C. Moisil (bl. 13B, 7B, 7).

Zona Vatra Luminoasă / Maior Coravu: Str. Vatra Luminoasă (bl. D6, P7, P7A), Str. Maior Ion Coravu (bl. C5, C6, P3A-P3B, C4, P2, G3, G2, H2).

Sector 3

Zona Basarabia / 1 Decembrie 1918: Bld. Basarabia (bl. MY5, MY6, MY7, MY8, 34, 35, 36), Bld. 1 Decembrie 1918 (bl. MY9, M10, module bl. M27, M28).

Zona Baba Novac / Câmpia Libertății: Str. Baba Novac (bl. R1, T1, T2, U1, S2, S3), Str. Câmpia Libertății (bl. 52, PM51, PM52, PM56, PM60, PM61, PM62, 42).

Zona Nicolae Grigorescu / Liviu Rebreanu: Bld. Nicolae Grigorescu (bl. W1, module bl. M4, M5bis), Str. Liviu Rebreanu (module bl. M13, M14, M15, M16, M24, M36, M9, M10, M11, M12).

Zona Foișorului / Vitan: Str. Vlaicu Vodă (bl. C8, C9), Str. Vlad Dracul (bl. B12, B13), Str. Anastasie Panu (bl. A12, A5, A16, B7), Cal. Vitan (bl. V50B, V50A, V51).

Zona Calea Călărași / Matei Basarab: Cal. Călărași (bl. 75, 76, 77), Str. Matei Basarab (bl. 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118).

Zona Mihai Bravu / Laborator: Şos. Mihai Bravu (bl. B13, B13A, B13D, B13B, B13C), Str. Laborator (bl. S18, 39A, 40, 39, 38).

De asemenea, în sectorul 2 au fost semnalate și unele puncte termice cu furnizare deficitară în zonele Strada Județului, Lacul Tei și Galvani Tei, însă acestea aveau un termen de remediere mai scurt și ar fi trebuit deja rezolvate.

Pentru sectoarele 1, 4, 5 și 6 nu există, în acest moment, înregistrări ale CMTEB privind întreruperi cu termen de finalizare similar.

