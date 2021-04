În 2019, operatorul privat cu capital românesc a avut un profit de 11 milioane de euro.

„Avem an financiar care se termină la 30 septembrie şi în 2020 l-am încheiat aşa cum ne aşteptam. Suntem în curs de auditare a situaţiilor noastre financiare la finele lunii septembrie 2020 şi o să ieşim cu cifrele respective când le avem. Practic, pierderea noastră de pandemie a fost de peste 60 de milioane de euro, aşa cum am prevăzut şi atunci când am făcut solicitarea de credit către stat. Cu un an înainte devenisem profitabili, reuşisem să ajungem la un profit de 11 milioane de euro, iar în anul 2020 ar fi trebuit să acoperim toate pierderile din urmă date de expansiunea accelerată. Din păcate, pandemia ne-a dus în spate doi ani, dar suntem siguri că o să ne revenim”, a spus Oana Petrescu.

Potrivit acesteia, în 2019 compania ajungea la 900 de zboruri săptămânale şi avea peste 25.000 de pasageri, iar acum efectuează doar 100 – 150 de zboruri.

În ceea ce priveşte proiecţiile pentru anul 2021, şeful Blue Air a menţionat că depind foarte mult de modul în care evoluează piaţa, întrucât estimările iniţiale nu au fost în concordanţă cu realitatea.



Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, cu un model de business Ultra – Low – Cost (ULC).







