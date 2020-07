Sute de români au aflat la aeroport că au zborurile Blue Air anulate. Alții așteaptă de luni întregi returnarea banilor. Compania: “Avem bilete anulate de 20 de milioane de euro, nu avem cum să plătim acum”

Zeci de români au aflat, vineri, când au ajuns la Aeroportul Otopeni, că zborul către Lisabona, care ar fi trebuit efectuat de Blue Air, nu mai exista. Acesta a fost anulat, însă o parte dintre pasagerii spun că nu au fost anunțați de acest lucru înainte.



La fel s-a întâmplat cu zborul Hamburg-București din data de 27 iunie. Pasagerii au aflat abia pe aeroport că zborul nu mai exista, iar aceștia susțin că nu au primit niciun e-mail legat de anularea acestuia, potrivit informațiilor Libertatea.



Mai mult, în această perioadă, în care este indicat să te folosești de serviciile din online, clienții companiei nu pot face check-in-ul online, iar la numerele afișate pe pagina operatorului aerian nu răspunde nimeni.



Dar aceștia nu sunt singurii pasageri care au avut probleme cu Blue Air în ultima perioadă. Pentru că pe pagina de Facebook a companiei sunt sute de comentarii de la oameni care se plâng că s-au trezit în aceeași situație, cu zboruri anulate de care nu știau sau că nu își primesc banii înapoi nici după luni întregi în care au încercat să dea de un reprezentant al companiei.

“Eu teoretic aș fi avut zbor azi la 5.00 din Birminghan spre Otopeni, dar evident zborul nu figurează nici pe aeroportul din Birminghan la plecări, nici pe aeroportul Otopeni la sosiri, dar cei de la Blue Air n-au trimis nicio notificare către mine, e-mail sau mesaj. Site-ul lor e plin de probleme și mai nimic nu funcționează cum trebuie, se pare că au mari probleme de comunicare”, scrie și Marian Ionuț pe pagina de Facebook a Blue Air.

S-au trezit fără 3.500 de euro în cont. Blue Air nu răspunde pentru a îndrepta eroarea



La telefoanele afișate pe site-ul Blue Air nu răspunde nimeni. Nici pe pagina de Facebook nu primesc vreun răspuns și nici la e-mailurile trimise de sutele de români disperați.



Libertatea a făcut o scurtă selecție a mesajelor recente cu românii nemulțumiți care au întâmpinat probleme cu operatorul aerian.



“Compania Blue Air își bate joc de clienții ei în ultimul hal! Zborurile au fost anulate din cauza pandemiei, am înțeles, am primit voucher. Vrem să sunăm să cumpărăm alte bilete cu voucherul. Nu e posibil, pentru că nu răspunde nimeni la telefon. Nu-i nimic, chiar dorim să mergem în țară, așa că am intrat pe site să cumpărăm alt set de bilete. «Tranzacție eșuată» de patru ori, încercăm cu un card, încercăm cu alt card, cine știe care e problema? A cincea oară, în sfârșit, am reușit să cumpărăm două bilete dus-întors pe ruta Dublin-Cluj în valoare de circa 700 de euro.



A doua zi? Surpriză! 3.500 de euro ne lipsesc din cont! 3.500! E-mail de confirmare doar pentru un singur set de bilete, dar uite noi cumva, am cumpărat 5.

Margareta M., client Blue Air

Stăm ore întregi la telefon, nu răspunde absolut nimeni! Trimitem e-mail, iar nu răspunde nimeni! Să vă fie rușine pentru cum tratați clienții! Este absolut strigător la cer să îți lipsească asemenea sumă de bani și să nu te bage în seamă absolut nimeni. Ah, da, să nu uităm, pe lângă asta mai avem și un voucher care, după cum se vede, poate fi aruncat la gunoi”, a scris Margareta M. pe pagina de Facebook a Blue Air.

“Încerc de o lună să vorbesc cu voi”

“Răspundeți la comentariile clienților! Eu am un zbor anulat pentru luna septembrie Bacău-Dublin și am aproape o lună de când încerc să iau legătura cu dumneavoastră și în zadar”, scrie și Crenguța Cozma, o altă clientă a companiei aeriene.



Dați un număr de telefon. Și pe noi ne duc de nas de patru luni, nu vor să ne returneze banii. Rușine!

Crenguța Cozma, clientă Blue Air



O situație “absolut imposibil de gestionat”



În replică, oficialii companiei dau vina pe greutățile financiare apărute din cauza pandemiei de coronavirus și recunosc că angajații din call center nu mai fac față sutelor de reclamații pe care le primesc zilnic.



“Noi anunțăm fiecare pasager în momentul în care sunt anunțate zborurile. Noi anunțăm agenții, nu avem adresele de e-mail ale pasagerilor, iar agenții au responsabilitatea să anunțe mai departe”, a declarat, pentru Libertatea, Oana Petrescu, directorul general al Blue Air.



“Răspundem pe e-mail”



Cât despre faptul că nu au fost anunțați nici pasagerii care și-au rezervat zborurile de pe site-ul Blue Air, Oana Petrescu spune că “trebuie să verifice ce s-a întâmplat”, însă păgubiții ar trebui să trimită reclamațiile pe e-mail.



“Pe e-mail putem să răspundem constant. La call center am adăugat personal, am pus linii suplimentare, însă din cauza problemelor legate mai ales de comunicarea cu agenții și că au fost anulate zboruri din cauza restricțiilor instituite de autorități, avem foarte multe apeluri”, precizează șefa Blue Air.



Noi zburăm 20% din cât zburam înainte de pandemie și avem de patru, cinci ori mai multe apeluri. Este absolut imposibil de gestionat.

Oana Petrescu, CEO Blue Air:

“Biletele anulate sunt 20 de milioane de euro, nu avem de unde să îi rambursăm”



Cât despre banii care ar trebui să fie înapoiați pasagerilor, și aici este o mare problemă. Valoarea biletelor anulate se ridică la 20 de milioane de euro, bani pe care Blue Air nu îi are.

“Din păcate, cu returnarea banilor durează, noi am estimat că în jur de 10 săptămâni, fiindcă trei luni noi nu am încasat nimic. Pur și simplu nu avem de unde! Și atunci, când vom avea surplus față de cât costă să zburăm, începem să plătim”, declară Oana Petrescu.



Biletele anulate sunt 20 de milioane de euro, nu avem de unde să îi rambursăm. Nu e că nu vrem. Și asta e situația la toate liniile aeriene, nu suntem singurii. E o problemă masivă în industrie. Noi așteptăm ajutorul de stat și atunci vom putea plăti, dar până atunci nu avem cum.

Oana Petrescu, CEO Blue Air:

Oana Petrescu, director general Blue Air

Probleme cu check-in-ul online



Cât despre check-in-ul care nu se poate face online, șefa companiei aeriene spune că fix în această perioadă se face un upgrade al sistemelor informatice.



“Acum câteva zile am început upgrade-ul sistemelor informatice. Am zis să profităm de faptul că nu avem foarte mare volum de activitate și să îmbunătățim site-ul, sistemul de rezervări și fix acum funcționalitatea asta nu funcționează, dar o să funcționeze săptămâna viitoare”, dă asigurări Oana Petrescu.

Sâmbătă seara, Oana Petrescu a trimis un mesaj reporterului Libertatea, în care a precizat că problemele legate de check-in s-ar fi rezolvat.

“Între timp s-a rezolvat și cu funcționalitatea de check-in. Pasagerii pot face check-in direct pe site și pot verifica și stadiul zborului la care au rezervare. Avansăm”, a scris șefa Blue Air.

