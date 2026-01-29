Schimbarea în ce privește banii din România vine ca urmare a numirii lui Mugur Tolici, în vârstă de 56 de ani, în funcția de casier central al Băncii Naționale a României (BNR).

Mugur Tolici va prelua oficial funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul BNR, succedându-l pe Ion Nițu, care a deținut această poziție din 1999.

„Noul casier central al BNR va fi domnul Mugur Tolici, unul dintre veteranii băncii. Nu doar că este unul dintre directorii cu experiență internațională ai băncii, coordonând până acum o direcție importantă, dar Mugur Tolici este și un manager foarte bun, muncitor și proactiv. Iar, ca bonus pentru colecționarii de bancnote, are și o semnătură frumoasă”, a transmis Cristian Popa într-un mesaj pe LinkedIn.

Modificarea semnăturii de pe bancnotele românești marchează un moment important în istoria monetară recentă a țării. Cristian Popa a explicat că noile bancnote vor intra în circulație alături de cele existente, fără a le înlocui imediat.

„Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă: pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă”, a precizat el.

Mugur Tolici, care în prezent ocupă funcția de director al Direcției Resurse Umane din cadrul BNR, a fost apreciat de Cristian Popa pentru dedicarea și abilitățile sale manageriale. Noul casier central va avea și responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea activității numismatice a Băncii Naționale.

În cadrul unui eveniment organizat de CFA România la sfârșitul anului trecut, Cristian Popa a subliniat schimbările recente din domeniul numismaticii.

„Am reluat emisiunea de coli după 20 de ani. BNR a mai emis coli de colecționare, patru în anii 2000. A cincea a venit în 2024, iar a șasea în 2025. Am lansat prima monedă colorată din istoria monetară a României. Nu mai existau monede colorate. Un real succes, aș putea spune”, a menționat oficialul BNR.

Tot el a adăugat că cererea pentru noile monede a fost atât de mare încât a fost necesar să suplimenteze comenzile la Monetăria Statului.

„Pentru prima dată implicăm colecționarii în deciziile pe care le luăm. […] I-am anunțat pe colecționari că vom avea un casier nou, central nou, la BNR. Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă. E o cerință foarte importantă să aibă semnătura frumoasă, pentru că semnează banii. Suntem la un punct de cotitură, aș spune, când vine vorba de numismatică”, a concluzionat Cristian Popa.

