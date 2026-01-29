Un influencer de călătorii îi avertizează pe turiști asupra regulilor de pe vasele de croazieră

Un obiect comun din bagajele turiștilor care călătoresc pe vase de croazieră este adesea confiscat la îmbarcare. Avertismentul vine de la o influenceriță de călătorii, cunoscută pe Instagram sub numele „traveltipsbylaurie”.

Aceasta are peste 312.000 de urmăritori și oferă sfaturi utile pentru cei care se pregătesc de vacanțe. Potrivit Express.com, Laurie a explicat într-un videoclip publicat pe platforma că anumite prelungitoare electrice sunt interzise la bordul navelor de croazieră. În cazul în care ele sunt descoperite, sunt imediat confiscate de membrii echipajului.

„Nu riscați să fiți dați jos de pe navă din cauza acestui obiect electronic. Economisiți-vă stresul evitând acest lucru”, a spus Laurie în videoclip.

Care este obiectul banal, dar interzis în bagajele de pe navele de croazieră

Ea a detaliat că prelungitoarele obișnuite, mai ales cele cu siguranță împotriva supratensiunii, sunt interzise deoarece pot reprezenta un risc major de incendiu.

Sistemele electrice de pe vasele de croazieră sunt diferite de cele casnice, iar utilizarea acestor dispozitive poate provoca supraîncălzire sau declanșarea siguranțelor. Dacă un prelungitor nerecomandat este descoperit la îmbarcare, personalul navei îl va confisca temporar, dar îl veți putea recupera la debarcare.

Ce este și cum funcționează un prelungitor cu siguranță

Un prelungitor cu protecție la supratensiune arată ca unul obișnuit, dar are un rol special: acesta conține un circuit intern care detectează creșterile bruște de tensiune electrică și le oprește înainte ca acestea să ardă aparatele scumpe conectate la el.

Mai exact, vorbim despre acel „triplu” cu fir care are un buton mic de siguranță, de obicei roșu sau verde și care luminează când este pornit. Acest buton nu este doar un simplu întrerupător; în interiorul lui se află un mecanism care „sare” și oprește curentul dacă apare un șoc electric, exact ca o siguranță de la tabloul electric al casei.

Motivele pentru care prelungitorul cu siguranță este interzis la bordul navelor de croazieră

Deși acasă ne salvează televizorul sau frigiderul de la ardere, pe un vas de croazieră acest buton devine inamicul numărul unu din două motive simple:

  • Nu se potrivește cu vaporul: Rețeaua electrică de pe apă funcționează diferit față de cea de la priza din peretele casei tale. Din cauza acestei diferențe, butonul de protecție se poate „păcăli” și, în loc să oprească curentul, începe să se încingă foarte tare.
  • Riscul de foc: Pentru că se supraîncălzește fără să-ți dai seama, prelungitorul se poate topi și poate lua foc în cabină. Într-un spațiu închis, în mijlocul mării, focul este cel mai mare pericol, de aceea securitatea îl caută cu mare atenție în bagaje.

Influencerița recomandă folosirea unui prelungitor normal pe vasul de croazieră

Cu toate acestea, Laurie a recomandat folosirea unui prelungitor fără protecție la supratensiune, care este, de obicei, permis pe navele de croazieră.

„În cabina noastră cu două paturi simple, există doar o priză pe o parte. Așa că luați un prelungitor fără protecție la supratensiune, acesta este de pe Amazon”, a sugerat ea.

De asemenea, încărcătoarele USB cu mai multe porturi, care nu au prize de înaltă tensiune, sunt considerate în general sigure. Totuși, este indicat să verificați regulile specifice ale companiilor de croazieră înainte de a pleca în călătorie.

Cum au reacționat oamenii când au aflat că nu au voie cu acest obiect la bord

Comentariile utilizatorilor la postarea lui Laurie au arătat că mulți nu cunoșteau această regulă strictă.

„Nu știam de asta”, a scris un utilizator. Altă persoană a spus: „Am adus unul acum câțiva ani și mi l-au luat imediat. L-am recuperat când am părăsit nava. Ai absolută dreptate”.

Un alt comentariu a menționat că anumite linii de croazieră nu permit nici un fel de prelungitor.

Recent, o fostă stewardesă a devenit virală când a explicat ce să nu consumăm niciodată la bordul unui avion. Fosta însoțitoare de zbor a explicat motivele pentru care aceste două băuturi nu sunt recomandate.

Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
