Vehiculele, evaluate la aproximativ 30.000 de euro, erau transportate de un șofer român în vârstă de 27 de ani.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat în cadrul activităților de control, un cetățean român care transporta patru motociclete, estimate la aproximativ 30.000 de euro, căutate de către autorităţile din Cehia”, se arată în comunicatul de presă.

Incidentul a avut loc în data de 27 ianuarie 2026, în timpul unor verificări „aleatorii” efectuate pe autostrada A1 Deva – Nădlac.

În cursul acțiunii, a fost oprit pentru verificări un microbuz înmatriculat în Franța, condus de un român de 27 de ani.

În urma controlului, polițiștii au descoperit motocicletele în compartimentul de marfă al vehiculului.

Motociclete furate în Cehia, confiscate pe autostrada A1 în România Foto: Poliția de Frontieră

„În compartimentul destinat transportului de marfă, colegii noștri au depistat patru motociclete, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autovehiculele figurează în bazele de date ca fiind «bunuri căutate pentru confiscare», alerta fiind introdusă de autorităţile din Cehia”, a precizat Poliția de Frontieră.

Motocicletele în valoare de 30.000 de euro au fost confiscate. Autoritățile continuă cercetările „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar la finalizare vor fi luate măsurile legale ce se impun”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE