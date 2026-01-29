Deși în repetate rânduri, ea a declarat că își va susține copiii indiferent de greșeli, se pare că ultimele acțiuni ale fiului ei au făcut-o să își schimbe decizia.

Marți dimineața, 28 ianuarie, Viorica a transmis pe contul său de Instagram un mesaj tranșant, în care cere să nu i se mai transmită mesaje în legătură cu fiul ei.

„Vă rog foarte frumos, din sufletul meu, să nu îmi mai trimiteți mie mesaje! Pentru mine, acest copil, Fulgy, nu mai există. Mă lepăd. Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îi lumineze mintea. Amin!”, a transmis artista.

În ultima perioadă, Fulgy a postat pe contul de socializare mai multe clipuri în care își jignește familia. Recent, el i-a cerut tatălui său să divorțeze de mama lui, Viorica.

„Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună prost. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine.

Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu.

De ce nu ies în România Ioniță, Margherita și Viorica de la Clejani să vorbească, să dea o replică? Vă spun eu, că ăștia sunt cei mai mari prăduitori la poliție, care m-au băgat și pe mine și pe Marga în spitale. De ce? Că n-au avut ce să le facă la lume, că i-a amenințat cu moartea și cu astea”, spunea Fugy pe rețelele sociale.

De curând, în timp ce susținea un concert la Timișoara, Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău și s-a prăbușit la pământ, sub privirea disperată a soției lui, Viorica de la Clejani.

