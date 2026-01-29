Dan Buettner este scriitor, gazdă @thedanbuettnerpodcast, fondator @bluezoneskitchen, autor de bestseller pentru NYTimes și producător Netflix premiat cu Emmy.

Un aliment simplu și accesibil, care poate prelungi viața cu până la 4 ani, a fost dezvăluit de Dan Buettner, expert în longevitate, cercetător National Geographic și autor de bestselleruri.

Specialistul de 64 de ani a subliniat, pe pagina sa de Instagram, că „fasolea este considerată alimentul numărul unu pentru longevitate în întreaga lume”.

Fasolea este baza alimentației în toate zonele albastre ale planetei. Știm că un bol de fasole fiartă pe zi este asociat cu aproximativ 4 ani în plus de viață.

Zonele albastre sunt regiuni ale lumii unde oamenii au cea mai mare speranță de viață și o sănătate generală mai bună,

Locuitorii acestor regiuni integrează regulat leguminoasele în dieta lor, considerându-le o sursă importantă de carbohidrați complecși, fibre și proteine vegetale.

„Majoritatea oamenilor nu consumă suficiente fibre, iar fasolea ajută la completarea acestui deficit. În plus, este o sursă sănătoasă de proteine”, a adăugat expertul.

Această afirmație este susținută și de Ghidul Dietetic pentru Americani 2020-2025, care menționează că adulții consumă fasole, mazăre și linte în cantități mult mai mici decât cele recomandate.

De asemenea, UCLA Health subliniază că o porție de fasole oferă organismului potasiu, esențial pentru reglarea tensiunii arteriale și menținerea sănătății cardiovasculare.

Pe site-ul său, Dan Buettner împărtășește rețete tradiționale din zonele albastre, inclusiv o variantă de minestrone.

