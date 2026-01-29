Sala cu 128 de locuri va găzdui proiecţii de joi până duminică, iar biletele pot fi achiziţionate online, pe apollo111.ro.

Filmele care rulează în primele săptămâni la Apollo111 Cinema

Noul cinematograf aduce un program divers încă din primele săptămâni: filme de ficţiune şi documentare premiate internaţional, retrospective dedicate unor cineaşti români de renume şi producţii pentru întreaga familie.

„Primele săptămâni de proiecţii la Apollo111 dau direcţia cinematografului nostru – avem un mix de filme recente, din portofoliile distribuitorilor locali, retrospective ale unor autori români, documentare şi filme pentru întreaga familie. E doar începutul. Gândim mai departe un program care sperăm că va ţine publicul entuziast pe tot parcursul anului. E mica noastră contribuţie la păstrarea acestui obicei de neînlocuit – mersul la cinema – care poate să rămână o ancoră, mai ales în vremuri complicate”, a declarat Ioan Maxim, managerul Apollo111 Cinema.

Printre premierele româneşti se numără documentarul „Still Nia”, în regia Paulei Oneţ, un portret artistic şi experimental al unei artiste de origine română stabilite în Franţa.

Filmul a câştigat trofeul pentru cel mai bun documentar la Astra Film Festival şi premiul publicului la Les Films de Cannes à Bucarest.

De asemenea, lungmetrajul „Catane”, regizat de Ioana Mischie, o comedie inspirată din fapte reale, despre viaţa unui sat de munte, îşi va avea premiera la Apollo111.

Filme străine la noul cinematograf din București

Cinematograful va proiecta şi filme internaţionale, precum „Pillion” (regia Harry Lighton, Marea Britanie, 2025), cu Alexander Skarsgard şi Harry Melling în rolurile principale, „Insula” (regia Jan Ole Gerster, Germania, 2025), „Exit 8” (regia Genki Kawamura, Japonia, 2025) şi „Vocea lui Hind Rajab” (regia Kaouther Ben Hania, Tunisia, 2025), câştigător al Leului de Argint la Festivalul de Film de la Veneţia.

De asemenea, documentarul punk „Fiume o Morte!” (regia Igor Bezinovic, Croaţia, 2025), nominalizat la European Film Awards, va fi inclus în program.

Cât costă un bilet la film și la teatru la Apollo111 Cinema

Un omagiu special va fi adus regizorului Cristian Nemescu, una dintre cele mai promiţătoare figuri ale cinematografiei române contemporane, dispărut tragic în 2006.

Vor fi proiectate scurtmetrajul „Poveste la scara C” şi mediu-metrajul „Marilena de la P7”, filme care reflectă talentul său inconfundabil de a surprinde complexitatea României postcomuniste.

Totodată, cinefilii sunt invitaţi să descopere Retrospectiva Corneliu Porumboiu, care include scurtmetrajele „Pe aripile vinului” şi „Călătorie la oraş”, alături de mediu-metrajul „Visul lui Liviu”.

Prețul unui bilet la cinema este cuprins între 15 și 40 de lei, iar al unui tichet la teatru variază de la 65 la 100 de lei. Persoanele cu dizabilități au acces gratuit la Apollo111 Cinema.

