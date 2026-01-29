Cartea electronică de identitate va fi modificată în 2026 și inclusă într-un portofel electronic

Anul 2026 aduce modificări pentru cartea electronică de identitate. Aceasta ar urma să conțină și cardul de sănătate, dar și diplomele obținute de o persoană. Mai mult decât atât, noua carte electronică de identitate ar urma să fie inclusă într-un portofel digital.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că noul document va fi integrat într-un „portofel electronic” care va centraliza principalele acte necesare în relația cetățenilor cu statul. Noile cărți de identitate arată diferit și au un cip similar cu pașaportul.

„Este prevăzută finalizarea portofelului electronic până la finalul anului. Atunci, acest wallet va reuni tot ce avem nevoie: diplome, cardul de sănătate, alte acte”, a explicat vicepremierul Oana Gheorghiu în cadrul unui interviu acordat postului de radio Europa Liberă.

Peste un milion de români au primit cartea electronică de identitate

Până în prezent, peste 1,2 milioane de români au primit cartea de identitate electronică, care include semnătură electronică, fiind eliberată fără taxă.

Totuși, implementarea acesteia întâmpină dificultăți în unele instituții din cauza lipsei cititoarelor de card și a instruirii insuficiente a personalului.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face”, a declarat vicepremierul, adăugând că autoritățile lucrează la rezolvarea problemelor legate de echipamente și bugete locale.

Începând din mai 2025, cartea electronică de identitate a fost disponibilă în mai multe județe din România. Programările pentru noile buletine s-au putut realizat doar online, la acel moment. Cetățenii pot solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate indiferent dacă actualul buletin expiră sau nu.

Ce este și cum va funcționa cloudul guvernamental, lansat în vara anului 2026

Un element esențial pentru funcționarea sistemului digital este cloudul guvernamental, care urmează să devină operațional în vara anului 2026.

„Trebuia să se încheie. El este aproape finalizat. Am discutat și cu STS și cu ADR, în vara aceasta va fi funcțional”, a subliniat vicepremierul Gheorghiu.

Cloud-ul guvernamental va facilita schimbul de date între instituțiile statului și va sprijini utilizarea noilor instrumente digitale, inclusiv portofelul electronic asociat cărții de identitate. Scopul principal al acestui proiect este reducerea birocrației și eliminarea necesității de a prezenta documente fizice la ghișee.

Cărțile electronice de identitate și portofelul electronic sunt finanțate prin PNRR

Proiectul beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care permite eliberarea a cel puțin trei milioane de cărți de identitate electronice până în 2026. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 130 de milioane de euro.

Odată ce infrastructura digitală va fi complet funcțională, autoritățile își propun ca noul document de identitate să devină principala cheie de acces la serviciile publice digitale.

