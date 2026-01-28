Potrivit unor surse juridice citate de Antena 3, alături de ea a fost ridicat şi un bărbat care pretindea în mod fals că este general SIE.

PNL Sector 1 a transmis miercuri, 28 ianuarie, că femeia nu deţine funcţii în cadrul filialei. „Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1, nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1”, potrivit PNL Sector 1.

PNL a mai transmis că aceasta va fi suspendată din calitatea de membru de partid, imediat ce va exista un comunicat oficial al DNA.

„În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne”, a mai transmis PNL Sector 1.

Adriana Georgescu, împreună cu bărbatul care se prezenta ca general SIE, ar fi pretins în total 500.000 de euro promiţând intervenţii în justiţie şi la autorităţi. Cei doi sunt acuzaţi de trafic de influenţă, fiind duşi, miercuri, la audieri la sediul DNA.

Surse Antena 3 au spus că în perioada octombrie – decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi cerut anumite sume de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, implicat în dosarul „Portul Constanţa”, în schimbul mai multor promisiuni. Avocata susținea că ar putea să îl ajute în anumite dosare penale prin intermediul relaţiilor pe care le-ar fi avut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE