Crema Nivea în cutie albastră, „o formulă clasică”

Dermatologi și farmaciști care au analizat efectele cremei Nivea în cutie albastră subliniază că nevoile pielii se schimbă odată cu înaintarea în vârstă.

Farmacista Claudia Sánchez, fondatoarea Ownia Cosmetics, a explicat în revista Clara că, după o anumită vârstă, „pielea devine mai uscată, mai subțire și, de asemenea, mai reactivă”.

În acest context, „este nevoie de produse care nu numai că protejează, ci și întăresc bariera pielii și îi îmbunătățesc funcția”.

Potrivit expertei, crema Nivea din cutia albastră este „o formulă clasică, concepută în principal pentru a proteja pielea și a preveni pierderea de apă”.

Aceasta conține în principal glicerină și pantenol, ingrediente care „oferă confort și hidratare de bază”.

Totuși, proprietățile sale sunt „dominate de o concentrație mare de ceară și parafină care creează o peliculă ocluzivă”, motiv pentru care are o textură densă și oferă o senzație imediată de moliciune.

„Pe pielea matură, acest efect poate fi plăcut, mai ales atunci când există senzație de strângere sau uscăciune intensă, dar asta nu înseamnă că pielea primește un tratament complet”, insistă Claudia Sánchez.

Ea subliniază că această cremă „ajută la menținerea umidității existente, dar nu oferă suficiente ingrediente active pentru a stimula regenerarea sau a îmbunătăți calitatea pielii pe termen lung”.

Zonele în care este recomandată crema Nivea, după 60 de ani

Compania farmaceutică susține că, la femeile de peste 60 de ani, crema poate fi utilizată eficient în anumite zone ale corpului, acolo unde „pielea este mai rezistentă, iar efectul ocluziv este benefic și bine tolerat”.

Printre acestea se numără:

coatele și genunchii, atunci când pielea este aspră sau descuamată;

picioarele și călcâiele, ca tratament intensiv de noapte;

mâinile foarte uscate, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute.

În schimb, farmacista avertizează clar: „Nu recomand utilizarea pe față sau în jurul ochilor, nici măcar pe pielea uscată”.

Contrar sfaturilor promovate de unii influenceri de beauty, crema este extrem de ocluzivă, iar „componentele aromatice rămân în contact cu pielea ore întregi”, ceea ce poate deveni problematic.

De ce nu este o cremă antiîmbătrânire

„În cazul utilizării continue, poate provoca mâncărimi, roșeață sau o senzație de greutate la pielea matură, mai sensibilă, în special în zonele subțiri”, explică Sánchez.

Ea precizează că produsul nu este o cremă „reparatoare sau antiîmbătrânire” și că, deși oferă protecție, „nu îmbunătățește structura pielii sau capacitatea acesteia de autoreglare”.

Din acest motiv, specialista subliniază că nu ar trebui să înlocuiască produsele dedicate pielii mature, care conțin ingrediente precum ceramidele, niacinamida sau alte substanțe active cu rol funcțional.

Cum se aplică corect crema Nivea

Farmacista precizează că nu descurajează utilizarea cremei, ci oferă recomandări pentru a beneficia la maximum de proprietățile ei.

Printre sfaturi se numără aplicarea „în straturi subțiri, de preferință noaptea”, folosirea ei doar pentru „zonele foarte uscate ale corpului” și evitarea utilizării zilnice pe pielea sensibilă.

În lunile reci, crema poate fi utilă pentru refacerea pielii afectate de frig, însă, folosită corect, rămâne un produs complementar, nu un tratament complet pentru pielea matură.

