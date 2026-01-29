Ambasada României în SUA îi invită pe americani să ne viziteze țara: „România: mai sigură decât crezi”.

„Conform celui mai recent indice Numbeo Crime Index, Bucureștiul se numără printre cele mai sigure capitale din Europa, cu un indice de criminalitate de doar 28,5, mai mic decât în majoritatea marilor orașe europene și americane. Pentru comparație:

Londra are un indice de 55,7

Paris: 56,3

New York: 48,6

Los Angeles: 52,3

Stockholm: 47,9

Zurich: 35,9”, se precizează în postarea de pe Facebook a Ambasadei.

Totuși, potrivit site-ului Numbeo, în cel mai recent clasament, Zürich are un scor de 23,4, mai mic decât cel prezentat în postarea Ambasadei.

Datele Numbeo arată că Bucureștiul se află în zona orașelor considerate foarte sigure la nivel global. Cu un scor al criminalității sub 30, capitala României este comparabilă cu orașe europene recunoscute pentru siguranță și este peste multe metropole mari ca percepție a siguranței urbane.

„Bucureștiul seamănă mai mult cu un sat elvețian decât cu o metropolă europeană. Nu există «zone interzise», titluri distopice în presă sau haos zilnic. Este doar o capitală în care oamenii se plimbă în siguranță noaptea și cartierele nu sunt marcate cu avertismente”, spune Ambasada României în SUA.

Clasamentul global confirmă că nu doar capitala are scoruri bune. Mai multe orașe românești se situează în zona sigură, cu indici sub sau aproape de media europeană:

Cluj-Napoca – Crime Index – 22,4 (printre cele mai sigure orașe mari din regiune)

Brașov – 25,1

Timișoara – 25,4

Iași – 33,9

Craiova – 40,5

Constanța – 43,8

În clasamentul Numbeo Crime, scorul mai mic înseamnă percepție mai mică a criminalității și, implicit, un nivel mai mare de siguranță.

În clasamentele globale extinse, orașele românești apar departe de zonele considerate cu risc ridicat de criminalitate, confirmând percepția generală de țară relativ sigură în Europa.

„Fie că vă gândiți să investiți, să vă mutați sau doar să vizitați România, cel mai mare avantaj nevăzut al acestei țări este tocmai siguranța. Și da, puteți folosi aceste cifre pentru a câștiga o discuție online… sau pur și simplu pentru a rezerva biletul de avion”, subliniază Ambasada României în SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE