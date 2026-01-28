Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI

Amintim că, în decembrie 2023, Daniela Tobă a susținut pe Facebook că Elena Lasconi are legături mai vechi cu Serviciul Român de Informaţii, cu sprijinul căruia şi-a cumpărat un apartament în Capitală.

„O scurtă perioadă de timp s-a iţit în curtea SRI pe post de consilieră a lui Radu Timofte, odihnească-se. O consilieră foarte, foarte, fooooarte apropiată. Aşa zic gurile rele. Şi a stat în SRI fix până ce serviciul i-a cumpărat de pe piaţa liberă un apartament de 45.000 euro la banii de atunci şi i l-a vândut cu 15.000 euro. Un frumos apartament pe Bdul Mihai Bravu. Lenunţa l-a cumpărat cu toată suma la sacoşă, apoi a plecat din serviciu. Despre morţi numai de bine, dar scandalul cu locuinţele de serviciu din perioada de şefie a lui Timofte îl ştie toată lumea, iar blonda Lenuţa e doar una dintre toţi ăia mulţi care s-au ales cu locuinţe luate de SRI pentru rude, amante şi şmecheri din serviciu. Unii dintre ăia care au cumpărat apartamente de serviciu au trebuit să le dea înapoi, atunci cu scandalul. Cei cărora li s-au cumpărat apartamente de pe piaţă au rămas cu ele”, a scris Tobă pe Facebook, cea care se prezintă în social media drept colonel la STS.

Elena Lasconi a dat-o în judecată pe Tobă în septembrie 2024, primul termen a fost stabilit pentru aprilie 2025, iar marți, 27 ianuarie 2026, a venit decizia în primă instanță. Tribunalul București i-a dat dreptate lui Lasconi și a obligat-o pe Tobă să șteargă mesajul de pe Facebook și să îi plătească 10.000 de euro daune morale.

„Admite în parte cererea. Constată caracterul ilicit al faptei pârâte de publicare pe Facebook, în data de 15.12.2023 a mesajului privind-o pe reclamantă. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 10.000 lei daune morale şi a dobânzii legale penalizatoare de la rămânerea definitivă a prezentei. Obligă pârâta la retragerea mesajului din 15.12.2023 vizând-o pe reclamantă de pe pagina sa de Facebook. Obligă pârâta la publicarea, pe cheltuiala proprie, a dispozitivului prezentei hotărârii într-o publicaţie de circulaţie naţională şi pe pagina sa de Facebook. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată”, se arată pe portalul instanțelor. Decizia poate fi contestată de Tobă în termen de 30 de zile.

Mai amintim că Elena Lasconi a devenit președinta USR în iunie 2024 și a rezistat în funcție aproape un an, până la alegerile prezidențiale din mai 2025. Mai întâi, Lasconi a candidat în primul tur al prezidențialelor din noiembrie 2024 și s-a clasat pe locul doi, după Călin Georgescu, în timp ce fostul premier PSD Marcel Ciolacu a ieșit surprinzător pe locul 3. Dar CCR a anulat aceste rezultate și a decis reluarea alegerilor.

Ulterior, la alegerile prezidenţiale din mai 2025 (primul tur), Lasconi a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, motiv pentru care și-a dat demisia de la șefia USR.

Lasconi fusese însă trădată de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu. Aceștia au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor ca să îl susțină pe Nicușor Dan, care avea să devină președintele României. Apoi, Fritz a devenit președintele USR în luna iunie, iar Moșteanu a fost numit ministrul USR al apărării, funcție din care și-a dat însă demisia în noiembrie 2025, după ce Libertatea a dezvăluit că și-a falsificat primul CV oficial.

