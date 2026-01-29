De asemenea, fabrica de lingouri de aur din România a extins oferta pentru investitori prin lansarea lingourilor de 50 de grame, disponibile în variante turnate și ștanțate oficial pentru investiții.

Potrivit reprezentanților companiei, anul 2025 a reprezentat un punct de cotitură datorită inaugurării noii rafinării din București, în ianuarie. Această mutare a permis creșterea capacităților tehnologice, îmbunătățirea proceselor de producție și alinierea completă la standardele internaționale din domeniul rafinării metalelor prețioase.

„Pentru noi, 2025 a fost anul în care am demonstrat că România poate produce, rafina și distribui aur de investiții la standarde internaționale, păstrând valoarea adăugată în economia națională”, a declarat Claudiu Diaconu, fondator și CEO Rafinor.

Creșterea cererii de aur s-a reflectat direct în rezultatele financiare: cifra de afaceri a companiei a depășit 40 de milioane de euro în 2025, iar baza de clienți s-a extins semnificativ, cu aproximativ 300%.

Pe lângă aceste realizări, Rafinor și-a consolidat poziția ca producător local, lansând produse ambalate cu simbolurile naționale ale României. Compania subliniază angajamentul de a menține aurul rafinat și valorificat în circuitul economic autohton.

Rafinor, prima rafinărie modernă de aur din România, are o capacitate de rafinare de peste două tone de aur pe an. Produsele sale includ lingouri de investiții, lingouri semifinisate și produse industriale pentru diverse industrii, de la bijuterii la tehnologie.

