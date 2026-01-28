Antonescu despre CTP: „Este într-o stare de exaltare ca pe vremea justiției dnei Kovesi”

„Ultima sa pasiune, dl. Bolojan, îl aduce într-o stare de tulburare în care nu l-am mai văzut de pe vremea când apăra, cu aceeași fervoare, „justiția” dnei Kovesi („în poziția faraoancei Nefertiti”) sau minunata instituție despre care scria „DNA este singurul lucru viu și adevărat pe care l-am văzut în 26 de ani în România, după Revoluție”, a scris Antonescu pe pagina sa de Facebook.

Antonescu ironizează comparațiile făcute de CTP afirmând că nu insistă asupra „mâhnirii că sunt condamnat, cu suflet cu tot, în urgență”, amintind inclusiv de cazul lui Ion Diaconescu, catalogat în trecut de CTP drept „troglodit politic”.

Antonescu contestă sprijinul lui Bolojan pentru candidatura sa la prezidențiale

Fostul lider liberal respinge afirmațiile legate de rolul lui Ilie Bolojan în candidatura sa la alegerile prezidențiale. „Nu i-am solicitat niciodată dlui Bolojan susținerea pentru candidatura la prezidențiale. Domnia sa mi-a solicitat să candidez”, scrie Antonescu, adăugând că Bolojan „nu mi-a «adus» susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o”.

Antonescu recunoaște că locul 3 în primul tur al prezidențialelor a fost un eșec

De asemenea, acesta subliniază că Bolojan „nu a renunțat la nici o candidatură” la solicitarea sa și că tema unei eventuale candidaturi alternative a fost „strict propagandistică”. Antonescu afirmă că își asumă integral rezultatul alegerilor, „eșec, în cazul de față”, și precizează că nu mai are nicio legătură cu PNL sau cu „agitația de pe scena politică”.

În final, Crin Antonescu lansează un nou atac la adresa lui Cristian Tudor Popescu, criticând afirmația acestuia potrivit căreia Ilie Bolojan „nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat”.

„În fine, din respect pentru intelectul sclipitor, cu adevărat, al dlui CTP (despre sufletul altuia nu îmi permit să comentez pe Facebook) am, totuși, o rugăminte: nu vă expuneți ridicolului maxim, pretinzând că dl. Bolojan „nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat”. Sunteți mulți. Sunteți aproape toți”, a scris ironic fostul președinte liberal.

L-a acuzat pe CTP de susținerea lui Iliescu contra liderului țărănist Ion Diaconescu

Și, fiți liniștit dle CTP, ați câștigat totdeauna: și cu Iliescu împotriva lui Ion Diaconescu, și cu Băsescu, și cu Kovesi, și cu Iohannis și cu Nicușor Dan. Nici nu știu, sincer, de ce, după atâtea victorii, o fi România, citez, „în rahat”.

Concluzia fostului politician este una acidă: „Nici nu știu, sincer, de ce, după atâtea victorii, o fi România, citez, «în rahat»”, încheind cu o notă ironică adresată criticilor săi.

Cristian Tudor Popescu dezvăluie că l-a rugat pe Crin Antonescu să-l susțină pe Nicușor Dan la prezidențiale

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a relatat anterior în editorialul său de pe Republica că a fost profund dezamăgit de refuzul lui Crin Antonescu de a-l susține pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda apelurilor directe pe care i le-a adresat.

„Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.”, scrie CTP pe Republica.

Crin Antonescu s-a clasat doar pe locul trei în primul tur al alegrilor prezidențiale

Crin Antonescu, 65 de ani, s-a clasat pe locul al treilea după primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, după George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că „nu contează să câștigi și atât”.

Cu puțin timp înaintea alegerilor, Crin Antonescu a răspuns celor 55 de întrebări pentru candidații la președinția României – powered by Libertatea, un proiect editorial demarat de redacția Libertatea, care îi aduce în fața românilor pe principalii politicieni intrați în cursa pentru Cotroceni.

Crin Antonescu a fost ministrul Sportului între 1997-2000, președinte al PNL în perioada 2009-2014, președinte al Senatului (2012-2014) și președinte interimar al României în vara lui 2012, pe durata suspendării lui Traian Băsescu.

