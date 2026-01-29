Cătălin Măruță a fost pus în fața unei întrebări pe care mulți telespectatori și-au adresat-o în ultimele săptămâni. După ce a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, prezentatorul a vorbit deschis despre planurile sale, chiar în cadrul unui podcast realizat de fiica lui, Eva.

După 18 ani în care a fost gazda uneia dintre cele mai longevive emisiuni de divertisment din România, Cătălin Măruță a decis să încheie acest capitol profesional. Anunțul a stârnit imediat numeroase speculații legate de următoarea sa mutare în televiziune.

Momentul în care a lămurit situația a venit într-un cadru cât se poate de special. Invitat în podcastul realizat de fiica sa, Eva, Cătălin Măruță a acceptat să răspundă la întrebări directe despre cariera lui. Fără ocolișuri, micuța l-a întrebat exact ce voiau să afle și fanii: „Dacă nu mai ești la PRO TV, te duci la Antenă?”.

Cătălin Măruță nu vrea să renunțe la televiziune

Întrebarea a fost adresată cu naturalețe, însă subiectul este unul intens discutat în spațiul public. Prezentatorul a explicat că, de-a lungul carierei sale, a luat în calcul diferite scenarii și că televiziunea nu a fost singura opțiune la care s-a gândit vreodată.

„Unele lucruri sunt în felul următor. Vrei să îți pun o mică istorie? Eu am început la un post de televiziune oarecum local, după care m-am dus la Televiziunea Română, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea TV, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la PRO TV. (…) La un moment dat am zis că și dacă o singură zi prezint la PRO TV mi-am îndeplinit visul. Dacă nu va funcționa emisiunea, o să mă întorc să fac avocatură, pentru că eu am terminat Facultatea de Drept. A funcționat și a mers. 18 ani zi de zi, 18 ani frumoși, cu oameni minunați. Pe mine la PRO TV m-a dus Mona Segall și întotdeauna am fost recunoscător oamenilor cu care am lucrat. Chiar dacă emisiunea de la PRO TV s-a încheiat, eu păstrez legătura cu ei”, a spus Cătălin Măruță.

Și a continuat: „Dacă mă duc la Antenă. Vrei să fiu sincer cu tine? (…) Ideea e în felul următor. Cred că trebuie să treacă puțin timp… Eu vreau să mai fac televiziune, dar că va fi o altă televiziune, că va fi tot la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide. Îmi place și mă simt bine să fac televiziune, dar nu știu dacă la PRO TV sau Antena 1. Nu știu să răspund 100%. E o decizie pe care mi-ar plăcea să o iau cu familia”.

Cătălin Măruță a povestit că, înainte de a deveni una dintre cele mai cunoscute figuri de pe micul ecran, a absolvit Dreptul și că, dacă lucrurile nu ar fi mers în televiziune, s-ar fi putut întoarce oricând la profesia de avocat.

În ceea ce privește mutarea la un alt post de televiziune, Măruță nu a confirmat o plecare la Antena 1 sau la un alt trust media. Din contră, a lăsat să se înțeleagă că decizia de a renunța la emisiunea zilnică nu înseamnă neapărat o schimbare de tabără, ci mai degrabă o repoziționare profesională și o perioadă de reflecție.

Prezentatorul a subliniat că își dorește proiecte care să i se potrivească în această etapă a vieții și că familia rămâne prioritatea sa. Dialogul cu Eva a fost unul relaxat, dar sincer, iar răspunsurile lui au pus capăt, cel puțin pentru moment, zvonurilor privind o mutare iminentă la Antenă.

