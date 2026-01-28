Importanța injecțiilor pentru slăbit

Aproximativ 31% dintre femei și 26% dintre bărbați din întreaga lume suferă de sindrom metabolic, o combinație între obezitate, hipertensiune arterială, niveluri anormale de zahăr și lipide în sânge, potrivit unui studiu citat de The Conversation. Astfel, la nivelul anului 2023, numărul adulților afectați de sindromul metabolic era de 1,54 miliarde.

O nouă generație de medicamente, cunoscute sub denumirea de agoniști GLP-1, a demonstrat o reducere a greutății corporale cu 16-23% într-un interval de aproximativ un an. Cu toate acestea, tratamentele sunt costisitoare, însă unele programe de sănătate le acoperă pentru persoanele care au cea mai mare nevoie.

În România, statutul de compensare al agoniștilor GLP-1 depinde exclusiv de diagnosticul medical pentru care sunt prescriși. Astfel, pentru diabetul zaharat de tip 2 mai multe medicamente din această clasă sunt compensate 100% prin Programul Național de Diabet Zaharat.

Persoanele care pot suporta costurile pe cont propriu pot solicita o rețetă chiar și pentru condiții mai puțin grave. În SUA, a fost deja lansată o variantă sub formă de pastilă, iar aceasta ar putea deveni disponibilă pe alte piețe în viitorul apropiat. Pe măsură ce prețurile încep să scadă datorită competiției comerciale și expirării brevetelor, utilizarea acestor medicamente ar putea crește spectaculos.

O provocare pentru industria alimentară

Această tendință ar putea părea o veste proastă pentru industria alimentară. Persoanele care utilizează aceste medicamente, adesea pentru cel puțin un an, experimentează o reducere semnificativă a apetitului, ceea ce ar putea duce la o scădere considerabilă a cererii pentru produse alimentare.

Cu toate acestea, companiile din domeniu pot profita de o nouă oportunitate de business: dezvoltarea unor produse și mese concepute special pentru a răspunde nevoilor nutriționale ale acestor consumatori.. Persoanele care iau medicamente pentru slăbit trebuie să obțină suficienți nutrienți esențiali, precum proteinele și fibrele, pentru a preveni pierderea masei musculare și pentru a-și menține sistemul digestiv funcțional, subliniază The Conversation.

Această necesitate deschide calea pentru produse alimentare inovative, cum ar fi mesele gata preparate optimizate pentru aceste nevoi specifice.

Răspunsuri rapide pe piață

Mai multe companii au început deja să lanseze linii de produse dedicate: M&S oferă gama „Nutrient Dense”, Morrisons propune „Small & Balanced”, iar Nestlé a introdus „Vital Pursuit”.

Între timp, companii mai mici se concentrează pe livrarea de mese adaptate nevoilor consumatorilor – fie că este vorba de opțiuni pentru medicamente GLP-1, diete sănătoase pentru inimă, sau preparate prietenoase cu diabetul.

Totuși, industria alimentară se confruntă cu o problemă majoră: contribuția semnificativă la creșterea numărului de cazuri de sindrom metabolic, prin promovarea alimentelor ultra-procesate. Deși medicamentele GLP-1 pot reduce dependența consumatorilor de aceste produse, industria alimentară ar putea să-și restructureze oferta pentru a include mai multe opțiuni sănătoase.

Până în prezent, cercetările arată că mulți dintre cei care întrerup tratamentele GLP-1 își recapătă rapid greutatea pierdută, ceea ce înseamnă că aceste medicamente vor continua să fie integrate în strategiile pe termen lung pentru gestionarea greutății și a sindromului metabolic. Cu toate acestea, este puțin probabil ca rafturile supermarketurilor să renunțe semnificativ la prezența alimentelor ultra-procesate, întrucât acestea rămân extrem de profitabile.

