„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 7 aprilie 2026, a hotărât următoarele:

Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an;

Menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an;

Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, se arată în declaraţia BNR.

Politica monetară a rămas neschimbată din august 2024, iar BNR continuă să monitorizeze cu atenţie evoluţiile economice interne şi internaţionale. Instituţia a subliniat că este pregătită să intervină cu instrumentele sale pentru a asigura stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de menţinere a stabilităţii financiare, potrivit News.ro.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse”, se mai precizează în comunicatul BNR.

Următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie al BNR dedicată politicii monetare este programată pentru 15 mai 2026.

