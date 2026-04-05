Rusia neagă epidemia de febră aftoasă din interese economice

În lipsa unor explicații clare din partea oficialilor, speculațiile și teoriile conspirației s-au răspândit rapid. Potrivit publicației rusești Novaya Gazeta Europa, care citează surse din industria agricolă, Rusia se confruntă cu o epidemie de febră aftoasă, o boală extrem de contagioasă pentru animale, care se poate transmite și la oameni.

„Până când oficialii nu vor recunoaște public acest lucru, mai mult de jumătate din regiuni nu vor putea începe vaccinarea preventivă, iar pierderile economice ar putea fi devastatoare”, a declarat pentru Novaya Gazeta un reprezentant al unui holding agricol din regiunea Novosibirsk.

Deși autoritățile de la Novosibirsk au explicat inițial că măsurile vizează combaterea unei mutații a pasteurelozei bovine, localnicii privesc cu scepticism aceste afirmații.

În ultimele luni, autoritățile din Siberia au impus carantină în mai multe sate și au dispus sacrificarea masivă a bovinelor. Veterinarii și trupele speciale OMON au pătruns în fermele localnicilor, confiscând mii de animale, care au fost ulterior incinerate pe câmpurile înghețate din jurul satelor. Potrivit localnicilor, măsurile au fost dure, iar fermierii nu au primit despăgubiri pentru pierderile suferite.

În plus, jurnaliștii care au încercat să documenteze situația au fost arestați în mai multe rânduri, ceea ce a alimentat și mai mult suspiciunile. Novaya Gazeta susține că Rusia evită să recunoască existența epidemiei de febră aftoasă pentru a-și proteja interesele economice.

Din 2025, țara a obținut statutul de zonă liberă de febră aftoasă, ceea ce i-a permis să-și crească semnificativ exporturile de carne către piețe precum China, Belarus sau Orientul Mijlociu.

Febra aftoasă a trecut din Rusia în China

Între timp, China a confirmat că virusul febrei aftoase a pătruns pe teritoriul său dinspre granița cu Rusia, în provincia Gansu și în Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang. Conform agenției de știri Reuters, autoritățile chineze au raportat un focar care a afectat 6.229 de bovine și au început deja sacrificarea animalelor și dezinfectarea zonelor.

„Erau sate întregi din Siberia în carantină, fermierii erau lăsați fără animale, dar și fără despăgubiri care le-ar fi ajuns pentru trai. Jurnaliștii care mergeau acolo și scriau despre asta erau arestați. Autoritățile rusești din Novosibirsk susțineau că, de fapt, pasteureloza asta a făcut o mutație. Prin urmare, animalele trebuie incinerate. Oamenii nu aveau încredere. Ei bine, prieteni, încep să apară alte informații. Autoritățile de la Beijing declară că dinspre Rusia a pătruns în China… febra aftoasă”, a scris într-o postare pe Facebook jurnalistul Vitalie Cojocari.

Este pentru prima dată când serotipul SAT-1, endemic în Africa, a fost detectat în China, iar vaccinurile existente nu oferă protecție împotriva acestuia. Frontierele din nord-vestul Chinei, care se învecinează cu Rusia, Kazahstan și Mongolia, au fost supuse unor controale mai stricte pentru a limita răspândirea bolii.

Rusia nu a oferit până acum un răspuns oficial la acuzațiile privind gestionarea epidemiei, iar autoritățile continuă să refuze recunoașterea oficială a focarului.

„Epidemia de febră aftoasă, dacă este înregistrată oficial, poate afecta semnificativ producătorii de carne din Rusia”, a mai adăugat sursa citată de Novaya Gazeta.

Ce este febra aftoasă

Febra aftoasă este o boală virală extrem de contagioasă care afectează în principal animalele cu copite despicate (bovine, porcine, ovine, caprine). Este cauzată de un virus din familia Picornaviridae și este adesea confundată, din cauza numelui, cu boala „gură-mână-picior” (care afectează frecvent copiii), deși sunt cauzate de virusuri diferite.

Boala se manifestă prin apariția unor vezicule (afte) și eroziuni la nivelul gurii, limbii, botului, ugerului și deasupra copitelor. Deși rata de mortalitate este scăzută la animalele adulte, boala provoacă pierderi economice masive din cauza scăderii producției de lapte, a pierderii în greutate și a restricțiilor comerciale internaționale.

Omul se poate infecta prin contact direct cu animalele bolnave, prin manipularea virusului în laborator sau, cel mai frecvent, prin consumul de lapte crud (nepasteurizat) sau produse lactate provenite de la animale infectate.